ETV Bharat / state

यहां की जाती है मां के निराकार रूप की पूजा की उपासना, 200 साल से भी पुराना है यह मंदिर

हजारीबाग के इचाक में मां के निराकार रूप की पूजा की जाती है. यहां एक बुढ़िया माता का मंदिर है.

Budhiya Mata Temple
बुढ़िया माता मंदिर में पूजा करते श्रद्धालु (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2025 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: मां दुर्गा के अनेक रूप हैं. कहीं मां के चरण, कहीं नयन, तो कहीं ज्वाला के रूप में मां की पूजा की जाती है. हजारीबाग के इचाक स्थित एक मंदिर में मां के निराकार रूप की पूजा की जाती है. यहां न तो कोई मूर्ति है और न ही कोई पिंडी. इस मंदिर में लोगों की आस्था ऐसी है कि लोग दूर-दूर से पूजा करने के लिए यहां पहुंचते हैं.

हजारीबाग के इचाक में पिछले 200 वर्षों से मां के निराकार रूप की पूजा की जाती रही है. इस मंदिर में न तो कोई मूर्ति है और न ही कोई पिंडी; लोग एक दीवार की पूजा करते हैं, जिसे बुढ़िया माता के नाम से जाना जाता है. यहां नवरात्रि के सप्त्मी को मां को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है. इस मंदिर में मान्यता है कि जिसने भी सच्चे मन से मां के सामने झोली फैलायी, मां उसकी मनोकामना पूरी करती हैं और उसकी झोली भर देती हैं.

यहां की जाती है मां के निराकार रूप की पूजा की उपासना (Etv Bharat)

भक्तों का भी कहना है कि जो कोई भी यहां सच्चे मन से कुछ मांगता है, मां उसे आशीर्वाद देती हैं. यही कारण है कि दूर-दूर से लोग उनका आशीर्वाद लेने मंदिर आते हैं. महिला श्रद्धालु गायत्री देवी कहती हैं कि इस मंदिर की महिमा का वर्णन करना उगते सूरज को दीया दिखाने के बराबर है. भक्त अपनी अटूट आस्था और भक्ति के कारण साल भर मंदिर में आते हैं. नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा-अर्चना की जाती है, जो भक्तों को मां के दरबार में खींच लाती है.

बुढ़िया माता मंदिर, जिले के इचाक प्रखंड के बनस टांड में स्थित है. नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में अलग परंपरा से पूजा की जाती है. यहां हर पहर पूजा-अर्चना की जाती है. हालांकि, सप्तमी के दिन मां को सिंदूर चढ़ाया जाता है. लोग इसे चढ़ाने के लिए दूर-दूर से आते हैं. बुढ़िया माता मंदिर की दीवार पर ही एक आकृति उभरी हुई है, और उस पर सिंदूर लगाने की प्रथा है. विशाल बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य शुरू करने से पहले मां का आशीर्वाद लेने यहां जरूर आता है. उनका यह भी मानना ​​है कि मां भक्तों को हमेशा खुश रखेगी.

स्थानीय बताते हैं कि इस मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है. कहा जाता है कि 1668 में इचाक में हैजा महामारी की तरह फैला था. तभी इचाक बाजार में एक बूढ़ी माता दिखी थीं. उन्होंने बीमारी दूर करने के लिए मिट्टी दी और उसे गांव से दूर रखने को कहा. कुछ समय बाद माता वहां से गायब हो गईं और महामारी भी धीरे-धीरे समाप्त हो गई. माता द्वारा दी गई उस मिट्टी ने दीवार का रूप ले लिया, जिसकी वर्षों से पूजा होती आ रही है.

यह भी पढ़ें:

झारखंड में आपसी भाईचारे की मिसाल है 'बरगंडा' का दुर्गा मंडप, यहां मिट जाती हैं धार्मिक दूरियां

रांची में कर्बला चौक की दुर्गा पूजा, हिंदू-मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल

दुर्गा मां की आराधना के साथ आदिवासी समाज करते हैं 'विषहरी पूजा', उत्साह और परंपरा का होता है संगम

For All Latest Updates

TAGGED:

BUDHIYA MATA TEMPLEBUDHIYA MATA TEMPLE HAZARIBAGFORMLESS FORM OF MAA DURGAहजारीबाग में दुर्गा पूजाDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.