यहां की जाती है मां के निराकार रूप की पूजा की उपासना, 200 साल से भी पुराना है यह मंदिर

हजारीबाग: मां दुर्गा के अनेक रूप हैं. कहीं मां के चरण, कहीं नयन, तो कहीं ज्वाला के रूप में मां की पूजा की जाती है. हजारीबाग के इचाक स्थित एक मंदिर में मां के निराकार रूप की पूजा की जाती है. यहां न तो कोई मूर्ति है और न ही कोई पिंडी. इस मंदिर में लोगों की आस्था ऐसी है कि लोग दूर-दूर से पूजा करने के लिए यहां पहुंचते हैं.

हजारीबाग के इचाक में पिछले 200 वर्षों से मां के निराकार रूप की पूजा की जाती रही है. इस मंदिर में न तो कोई मूर्ति है और न ही कोई पिंडी; लोग एक दीवार की पूजा करते हैं, जिसे बुढ़िया माता के नाम से जाना जाता है. यहां नवरात्रि के सप्त्मी को मां को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है. इस मंदिर में मान्यता है कि जिसने भी सच्चे मन से मां के सामने झोली फैलायी, मां उसकी मनोकामना पूरी करती हैं और उसकी झोली भर देती हैं.

भक्तों का भी कहना है कि जो कोई भी यहां सच्चे मन से कुछ मांगता है, मां उसे आशीर्वाद देती हैं. यही कारण है कि दूर-दूर से लोग उनका आशीर्वाद लेने मंदिर आते हैं. महिला श्रद्धालु गायत्री देवी कहती हैं कि इस मंदिर की महिमा का वर्णन करना उगते सूरज को दीया दिखाने के बराबर है. भक्त अपनी अटूट आस्था और भक्ति के कारण साल भर मंदिर में आते हैं. नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा-अर्चना की जाती है, जो भक्तों को मां के दरबार में खींच लाती है.

बुढ़िया माता मंदिर, जिले के इचाक प्रखंड के बनस टांड में स्थित है. नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में अलग परंपरा से पूजा की जाती है. यहां हर पहर पूजा-अर्चना की जाती है. हालांकि, सप्तमी के दिन मां को सिंदूर चढ़ाया जाता है. लोग इसे चढ़ाने के लिए दूर-दूर से आते हैं. बुढ़िया माता मंदिर की दीवार पर ही एक आकृति उभरी हुई है, और उस पर सिंदूर लगाने की प्रथा है. विशाल बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य शुरू करने से पहले मां का आशीर्वाद लेने यहां जरूर आता है. उनका यह भी मानना ​​है कि मां भक्तों को हमेशा खुश रखेगी.