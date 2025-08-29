ETV Bharat / state

VIDEO, प्रेमानंद से आशीर्वाद लेने पहुंचे यूपी के पूर्व DGP प्रशांत कुमार; संत बोले-देश-प्रदेश की खूब सेवा की, अब भगवान का सुमिरन कीजिए - SAINT PREMANAND MAHARAJ

इससे पहले वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद से मिलने पहुंच चुकी हैं नामी हस्तियां.

प्रेमानंद से मिलने पहुंचे यूपी के पूर्व DJP प्रशांत कुमार.
प्रेमानंद से मिलने पहुंचे यूपी के पूर्व DJP प्रशांत कुमार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 9:06 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 9:58 AM IST

मथुरा : वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज से मिलने गुरुवार को यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार अपने परिवार के साथ पहुंचे. उन्होंने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया. प्रेमानंद ने कहा कि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है. राधा-राधा नाम लेते रहिए.

प्रेमानंद से मिलने पहुंचे यूपी के पूर्व DJP प्रशांत कुमार.

31 मई 2025 को रिटायक हुए पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम केली कुंज पहुंचे. संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आपने प्रदेश और देश की खूब सेवा की है. अब भगवान की स्मृति कीजिए. इस जन्म में मानव का शरीर मिला और पूरे प्रदेश का कार्यभार आपके हाथ में आया. जब अगला जन्म हो, अच्छा कर्म करें. मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है. भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए.

पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की पत्नी आईएएस डिंपल वर्मा ने परिवार के बारे में भी पूछा. संत प्रेमानंद ने कहा कि परिवार की सेवा करना भी भगवान की सेवा के बराबर है. हमारा हृदय तो सबके लिए है. सब लोग सुखी रहें, हम यही कामना करते हैं. भगवान के सुमिरन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं. भगवान के स्मरण से ही सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं. हम देखते हैं इसी जन्म को सजाने में चिंतन करते रहते हैं. हम यह नहीं सोच पाते कि जब हमारा शरीर त्यागेगा तो हम अगले जन्म में क्या होंगे. जब तक जीव ईश्वर से नहीं मिल जाता तब तक उसका आवागमन चक्र चलता रहता है. हमें अगले जन्म का भी विधान देखना है. इस जन्म में भगवान ने परिवार के साथ रहने का विधान बना दिया.

संत प्रेमानंद महाराज की प्रसिद्धि दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. देश की नामचीन हस्तियां इनसे आशीर्वाद लेने आती रहती हैं. पिछले दिनों फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा के साथ मिलने पहुंची थीं. वहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उनके आश्रम आ चुके हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा भी इनका आशीर्वाद ले चुके हैं.

बता दें कि हाल के दिनों में संत प्रेमानंद पर जगतगुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी को लेकर विवाद चर्चा में रहा है. हालांकि रामभद्राचार्य ने वीडियो जारी कर किसी भी अभद्र टिप्पणी से इंकार कर दिया था. साथ ही प्रेमानंद को अपने बालक समान कहा था.

यह भी पढ़ें: रामभद्राचार्य बोले- प्रेमानंद मेरे बालक समान, नहीं की उन पर अभद्र टिप्पणी, सामने आएंगे तो गले लगाऊंगा

