नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता विजय गोयल मंगलवार को रोहिणी के डीसीपी कार्यालय पर पहुंचे. उन्होंने डॉग लवर्स द्वारा दिल्ली नगर निगम (MCD) टीम पर हुए हमले को लेकर शिकायत दर्ज करायी. इस दौरान उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया. उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे. आवारा कुत्तों को लेकर उनकी यह लड़ाई भविष्य में भी जारी रहेगी.

दरअसल, बीते दिनों दिल्ली के के. एन काटजू थाना अंतर्गत रोहिणी इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए सोमवार को MCD की टीम पहुंची. इस दौरान MCD की टीम को डॉग लवर्स के विरोध का सामना करना पड़ा. इस दौरान डॉग लवर्स ने न केवल टीम को रोकने का प्रयास किया, बल्कि उन्होंने टीम पर हमला भी किया. इस दौरान विजय गोयल ने कहा कि रोहिणी इलाके में MCD की टीम पर हुआ हमला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है. इसलिए वह रोहिणी डीसीपी को शिकायत करने आए.

विजय गोयल ने डॉग लवर्स द्वारा MCD की टीम पर हुए हमले की दर्ज करायी शिकायत (ETV Bharat)

कोर्ट जाने की कही बात: विजय गोयल ने कहा कि इसको लेकर वह कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे. उन्होंने कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ वह भविष्य में भी लड़ाई लड़ते रहेंगे. इस मौके पर रोहिणी डीसीपी राजीव रंजन ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल शिकायत दर्ज कराने आए थे और उनकी शिकायत ले ली गई है. उन्होंने बताया कि MCD की तरफ से पहले ही मामला दर्ज कर लिया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही डॉग लवर्स का आक्रोश देखने को मिल रहा है. वे लगातार सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

