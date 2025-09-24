अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? BJP से अलग होने पर जल्द ले सकते हैं फैसला
बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है. पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 24, 2025 at 6:34 PM IST
आरा: पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिंह जल्द ही नई सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं. वह न केवल भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, बल्कि खुद की नई राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं. उन्होंने सार्वजनिक मंच से इसका साफ-साफ इशारा कर दिया है. अपने समर्थकों से उन्होंने इस पर विचार कर फैसला लेने की अपील की है.
बगावत के मूड में आरके सिंह: आरा में आयोजित राजपूत समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरके सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व ने राजपूत समाज की लगातार उपेक्षा की है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें जानबूझकर कमजोर किया गया. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पार्टी और गठबंधन के कुछ बड़े नेताओं पर भीतरघात कर उन्हें हराने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया.
क्षत्रिय समाज को एकजुट होने की जरूरत: आरके सिंह ने कहा कि हमें ये एहसास दिलाना होगा कि अगर कोई हमारे समाज के कैंडिडेट को वोट नहीं देगा तो हम भी उनको साथ नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज जब तक एकजुट नहीं होगा, तबतक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा. आज हमारी हालत ऐसी है कि बीजेपी के मंच पर हमारे समाज के किसी नेता को जगह नहीं मिलती. इसलिए हमें अपनी ताकत दिखानी होगी.
नई पार्टी बनाएंगे?: आरके सिंह जब भाषण दे रहे थे, तब उनके सामने लगातार अपनी पार्टी बनाने की मांग उठती रही. ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग पार्टी बने तो इस पर विचार करिए. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपलोग गंभीरता से विचार करके बताइये कि क्या फैसला है?
क्या चुनाव लड़ेंगे आरके सिंह?: अपने संबोधन के दौरान बीजेपी नेता आरके सिंह ने साफ कर दिया है कि वह बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं बल्कि अपने समाज के लिए एक बेहतर नेतृत्व देना है और ये काम हर हाल में करके रहेंगे.
"सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा, ये एहसास होना चाहिए. हमको चुनाव नहीं लड़ना है लेकिन हमको ये नेतृत्व कर देना है और ये नेतृत्व हम करके रखेंगे. आप लोग चाहते हैं कि अलग पार्टी बनाएं तो इस पर आपलोग विचार करें और विचार करके बताएं. "- आरके सिंह, बीजेपी नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री
कौन हैं आरके सिंह?: 72 वर्षीय आरके सिंह का पूरा नाम राज कुमार सिंह है. वह नौकरशाह रह चुके हैं. 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं. वह मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी रह चुके हैं. सुपौल के रहने वाले आरके सिंह राजपूत जाति से आते हैं. 2024 में वह सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद से चुनाव हार चुके हैं.
