अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? BJP से अलग होने पर जल्द ले सकते हैं फैसला

आरा: पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिंह जल्द ही नई सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं. वह न केवल भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, बल्कि खुद की नई राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं. उन्होंने सार्वजनिक मंच से इसका साफ-साफ इशारा कर दिया है. अपने समर्थकों से उन्होंने इस पर विचार कर फैसला लेने की अपील की है.

बगावत के मूड में आरके सिंह: आरा में आयोजित राजपूत समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरके सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व ने राजपूत समाज की लगातार उपेक्षा की है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें जानबूझकर कमजोर किया गया. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पार्टी और गठबंधन के कुछ बड़े नेताओं पर भीतरघात कर उन्हें हराने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया.

क्षत्रिय समाज को एकजुट होने की जरूरत: आरके सिंह ने कहा कि हमें ये एहसास दिलाना होगा कि अगर कोई हमारे समाज के कैंडिडेट को वोट नहीं देगा तो हम भी उनको साथ नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज जब तक एकजुट नहीं होगा, तबतक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा. आज हमारी हालत ऐसी है कि बीजेपी के मंच पर हमारे समाज के किसी नेता को जगह नहीं मिलती. इसलिए हमें अपनी ताकत दिखानी होगी.

नई पार्टी बनाएंगे?: आरके सिंह जब भाषण दे रहे थे, तब उनके सामने लगातार अपनी पार्टी बनाने की मांग उठती रही. ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग पार्टी बने तो इस पर विचार करिए. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपलोग गंभीरता से विचार करके बताइये कि क्या फैसला है?