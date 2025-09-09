ETV Bharat / state

नेपाल हिंसा पर बोले अर्जुन मुंडा, कहा- नेपाल में भड़की हिंसा भारत के लिए चिंता का विषय

सरायकेला: नेपाल में बीते कुछ दिनों से फैली हिंसा और सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को लेकर वहां तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. इस मसले पर मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी. वे आदित्यपुर नगर निगम के निवर्तमान डिप्टी मेयर अमित सिंह बॉबी के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.

भारत के नेपाल के साथ रहे हैं भरोसेमंद संबंध: अर्जुन मुंडा

अर्जुन मुंडा ने कहा कि नेपाल, भारत का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच हमेशा से ही सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं. वर्तमान समय में नेपाल में भड़की हिंसा, भारत के लिए भी चिंता का विषय है. इस पर भारत सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है और हालात पर निगरानी रख रही है. उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध हमेशा भरोसेमंद और घनिष्ठ रहे हैं. भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है और नेपाल ने भी भारत पर विश्वास जताया है लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों को खराब करने की कोशिश करते रहते हैं. ऐसे हालात में दोनों देशों की सरकारों को सतर्क रहना होगा.

नेपाल हिंसा पर भारत सरकार बनाए हुए है नजर