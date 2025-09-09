ETV Bharat / state

नेपाल हिंसा पर बोले अर्जुन मुंडा, कहा- नेपाल में भड़की हिंसा भारत के लिए चिंता का विषय

नेपाल में जारी हिंसा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं.

FORMER UNION MINISTER ARJUN MUNDA
आदित्यपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 9:36 PM IST

2 Min Read
सरायकेला: नेपाल में बीते कुछ दिनों से फैली हिंसा और सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को लेकर वहां तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. इस मसले पर मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी. वे आदित्यपुर नगर निगम के निवर्तमान डिप्टी मेयर अमित सिंह बॉबी के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.

भारत के नेपाल के साथ रहे हैं भरोसेमंद संबंध: अर्जुन मुंडा

अर्जुन मुंडा ने कहा कि नेपाल, भारत का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच हमेशा से ही सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं. वर्तमान समय में नेपाल में भड़की हिंसा, भारत के लिए भी चिंता का विषय है. इस पर भारत सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है और हालात पर निगरानी रख रही है. उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध हमेशा भरोसेमंद और घनिष्ठ रहे हैं. भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है और नेपाल ने भी भारत पर विश्वास जताया है लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों को खराब करने की कोशिश करते रहते हैं. ऐसे हालात में दोनों देशों की सरकारों को सतर्क रहना होगा.

नेपाल हिंसा पर अर्जुन मुंडा का बयान (etv bharat)

नेपाल हिंसा पर भारत सरकार बनाए हुए है नजर

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि नेपाल सरकार मौजूदा हिंसा और तनाव की स्थिति से जल्द ही निपट लेगी. भारत की ओर से भी नेपाल पर निगरानी रखी जा रही है ताकि हालात और न बिगड़े.

नेपाल में जारी हिंसा पर जताई चिंता

नेपाल में जारी हिंसा को लेकर सरकार समाधान की दिशा में प्रयास कर रही है. भारत भी अपने पड़ोसी देश की स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है. अर्जुन मुंडा ने स्पष्ट कहा कि नेपाल और भारत के रिश्ते मजबूत हैं और इस परिस्थिति में दोनों देशों को मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है. कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान अर्जुन मुंडा ने निवर्तमान डिप्टी मेयर अमित सिंह बॉबी के पिता, स्वर्गीय लखन सिंह की पुण्यतिथि पर भी श्रद्धासुमन अर्पित किया.

TAGGED:

नेपाल हिंसा पर अर्जुन मुंडा का बयानONGOING VIOLENCE IN NEPALFORMER UNION MINISTER ARJUN MUNDASERAIKELAARJUN MUNDA ON NEPAL VIOLENCE

