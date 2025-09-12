ETV Bharat / state

अनुराग ठाकुर ने लालू राज को बताया 'जंगल राज', तेजस्वी और राहुल पर बोला तीखा हमला

'क्या फिर से जंगल राज चाहिए': सभा में अनुराग ठाकुर ने जनता से सवाल किया कि क्या फिर से जंगल राज की ओर जाना चाहते हैं? तो मौजूद भीड़ ने एक सुर में कहा 'नहीं'. उन्होंने कहा कि राहुल जी और तेजस्वी जी सुन लीजिए, बिहार की जनता फिर से कमल खिलाएगी और एनडीए की सरकार बनाएगी.

भागलपुर में युवा संवाद कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)

राहुल गांधी पर निशाना: ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक नेता दिल्ली से आया है, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है, फेल होने का रिकॉर्ड बनाया है. अब वो नवमी फेल का हाथ पकड़कर बिहार में चलना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं.

'गाय-भैंस, मुर्गी का चारा भी नहीं छोड़ा गया': अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब लालू की सरकार थी तो जंगल राज था. महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थीं, इज्जतें लूट ली जाती थीं. सोचिए, कैसा रहा होगा जंगल राज? जंगल राज के सरदार लालू जी ने तो गाय-भैंस और मुर्गी के चारे तक को नहीं छोड़ा, सब खा गए. उन्हें लगा भ्रष्टाचार ही खाना है, इसलिए बेटे को नवमी के बाद पढ़ाना भी जरूरी नहीं समझा.

भागलपुर: बिहार के भागलपुर के टाउन हॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने लालू यादव के शासन को 'जंगल राज' बताते हुए कहा कि उस दौर में महिलाएं असुरक्षित थीं, अत्याचार आम बात थी और भ्रष्टाचार चरम पर था.

भागलपुर में अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)

राजद का रोजगार रंगदारी, अपहरण और लूटपाट: राजद पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजद का रोजगार मॉडल क्या है? रंगदारी, अपहरण और लूटपाट. करोड़ों के घोटाले के आरोपी नेता खुद को आजीवन पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर लेते हैं. जिनकी नीति, नीयत और नैतिकता में खोट है, क्या ऐसे लोगों को बिहार की सत्ता सौंपी जा सकती है?.

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)

लालू परिवार में बड़ा-छोटा बेटा का खेल: लालू परिवार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा परिवार है जो बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बना देता है. 2020 के चुनावी हलफनामे में तेजस्वी यादव को बड़ा और तेज प्रताप यादव को छोटा बताया गया है. अब जनता तय करे कि असली बड़ा कौन है.

भागलपुर में युवा संवाद कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)

"तेजस्वी और राहुल ने बिहार की 16 दिन की यात्रा की है, लेकिन अगर यह यात्रा लालू जी के शासन में होती तो चार महीने लगते, क्योंकि तब सड़कें नहीं थीं, गड्ढे ही गड्ढे थे. आज एनडीए के शासन में गांव-गांव और शहर-शहर तक सड़कें हैं."-अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री

11 लाख नौकरियां दी: उन्होंने कहा कि हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, 11 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं. अब लक्ष्य है एक करोड़ लोगों को रोजगार देना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब विकासशील राज्य बन चुका है और जल्द ही विकसित राज्यों की सूची में होगा.

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी: ठाकुर ने कहा कि युवा संवाद का मकसद युवाओं को राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रेरित करना है. देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और उनकी भागीदारी से भारत विश्व मंच पर अग्रणी भूमिका निभा सकता है.

भागलपुर में युवा संवाद कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)

अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत: कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और अनुराग ठाकुर का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ. ढोल-नगाड़ों और नारों के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता टाउन हॉल तक साथ रहे. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए.

ये भी पढ़ें