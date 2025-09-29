पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की रिहाई टली; भाई रिजवान जेल से बाहर आया
अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि पूर्व सपा विधायक की सोमवार को रिहाई होनी थी, जो तकनीकी कारणों के चलते टल गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 11:15 PM IST
कानपुर: शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी की रिहाई सोमवार को टल गई. इरफान सोलंकी मौजूदा समय में पिछले कई माह से महाराजगंज जेल में बंद है. सोमवार को पूर्व सपा विधायक इरफान की रिहाई होनी थी. लेकिन, तकनीकी कारणों से नहीं हो सकी. इसकी पुष्टि इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने की.
मंगलवार को रिहा होने की उम्मीद: शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि अब मंगलवार को पूर्व सपा विधायक की रिहाई के सारे प्रयास किए जाएंगे. मंगलवार को पूर्व सपा विधायक इरफान जेल से बाहर आ सकते हैं. कुछ दिनों पहले जब पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट में पेशी पर आए थे, तो इरफान ने पत्रकारों से कहा था 2027 से पहले वह जेल से बाहर आ जाएंगे. कानपुर में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. इरफान ने ये भी कहा था, देर है मगर अंधेर नहीं है.
भाई रिजवान जेल से बाहर आया: पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत मिलने पर सोमवार को पूर्व सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी को जेल से रिहा कर दिया गया. रिजवान समर्थकों को जैसे ही यह जानकारी मिली, तो वो जेल पहुंच गये.
समर्थक बोले- सच्चाई की जीत हुई: रिजवान सोलंकी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लिखा- आखिरकार सच्चाई की जीत हुई. वहीं, रिजवान सोलंकी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था कि वह बहुत जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे. अगर भाई इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर आ जाते, तो खुशी दो गुना हो जाती. रिजवान सोलंकी की रिहाई की पुष्टि जेल अधीक्षक डॉ. बीडी पांडेय ने भी की.
