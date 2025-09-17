ETV Bharat / state

पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान समेत सात पर गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय, 30 सितंबर को साक्ष्य होंगे पेश

इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला समेत सात आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय हो गए. बुधवार को कई महीनों बाद महाराजगंज जेल से शहर आए पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत सात आरोपियों की गैंगस्टर कोर्ट में पेशी हुई. कचेहरी हुई छावनी में तब्दील: पेशी से पहले ही पूरी कचेहरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था. इसके बाद जैसे ही पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस पेशी के लिए कोर्ट के अंदर लेकर गयी. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. जानकारी देते डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी (Video Credit: ETV Bharat) इसमें पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिहाई होगी और वह 2027 का चुनाव लड़ेंगे. पुलिस से धक्का-मुक्की के बीच पूर्व सपा विधायक इरफान ने ये भी कहा देर है, मगर अंधेर नहीं है.



डीजीसी क्रिमिनल बोले- तीन से छह माह में दिलाएंगे सजा: पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया, पूर्व सपा विधायक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय किये गये हैं. अब अगली तारीख में जो साक्ष्य प्रस्तुत होंगे, उनका जवाब दाखिल किया जाएगा.