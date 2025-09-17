पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान समेत सात पर गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय, 30 सितंबर को साक्ष्य होंगे पेश
कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान और इसराइल आटे वाला को गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया गया.
कानपुर: शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला समेत सात आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय हो गए. बुधवार को कई महीनों बाद महाराजगंज जेल से शहर आए पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत सात आरोपियों की गैंगस्टर कोर्ट में पेशी हुई.
कचेहरी हुई छावनी में तब्दील: पेशी से पहले ही पूरी कचेहरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था. इसके बाद जैसे ही पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस पेशी के लिए कोर्ट के अंदर लेकर गयी. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की.
इसमें पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिहाई होगी और वह 2027 का चुनाव लड़ेंगे. पुलिस से धक्का-मुक्की के बीच पूर्व सपा विधायक इरफान ने ये भी कहा देर है, मगर अंधेर नहीं है.
डीजीसी क्रिमिनल बोले- तीन से छह माह में दिलाएंगे सजा: पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया, पूर्व सपा विधायक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय किये गये हैं. अब अगली तारीख में जो साक्ष्य प्रस्तुत होंगे, उनका जवाब दाखिल किया जाएगा.
इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने कहा, पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसरायल आटेवाला, शौकत अली, भोलू समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं. कोर्ट ने माना है, ये सभी आरोपी मिलकर गैंग चलाते थे. ऐसे में इनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पर तीन से छह माह में सजा दिलाएंगे.
महाराजगंज जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया: आगजनी के केस में अदालत ने इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इसराइल आटे वाले को सात साल कैद की सजा सुनाई थी. इसमें उच्च न्यायालय से इरफान सोलंकी को जमानत मिल चुकी है. उसे गैंगस्टर के केस में जमानत नहीं मिली है. अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि महाराजगंज जेल से लाकर इरफान सोलंकी को गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया.
26 दिसंबर, 2022 को दर्ज हुई थी FIR: उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंगस्टर) में 26 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, इसराइल आटे वाला, शौकत अली, मो. शरीफ, मुर्सलीन खा उर्फ भोलू और अज्जन उर्फ एजाजा के खिलाफ जाजमऊ थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने FIR दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा था कि यह गिरोह भौतिक और आर्थिक लाभ कमाने के लिए अपराध करता है.
