गाजीपुर में डीएम से मिले पूर्व सैनिक, बोले- शहीदों के नाम पर हो सड़क, पार्क और स्कूल का नाम - GHAZIPUR NEWS

पूर्व सैनिकों ने डीएम के साथ की बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 24, 2025 at 9:43 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 10:21 PM IST 2 Min Read

गाजीपुर : गाजीपुर कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में रिटायर्ड सैनिकों के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई. सैनिकों ने शहीदों के सम्मान की मांग को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि शहीदों के नाम पर गांवों की सड़कों, प्रवेश द्वार, विद्यालयों और पार्कों का नामकरण किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य की पीढ़ी महान बलिदानों को याद रख सके. पुलिस अधीक्षक भी रहे बैठक में मौजूद : सैनिकों ने कहा कि यह न सिर्फ शहीद परिवारों के लिए सम्मान की बात होगी, बल्कि समाज को देशभक्ति से जोड़ने का मजबूत माध्यम भी बनेगा. बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा भी मौजूद रहे. पूर्व सैनिकों ने डीएम से बताई समस्या. (Video Credit; ETV Bharat)

