अमेठी में बैट्री फटने से पूर्व सैनिक और उसकी पत्नी की दर्दनाक मौत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मरम्मत के दौरान हुआ विस्फोट - TWO KILLED IN EXPLOSION IN HOUSE

घर के अंदर विस्फोट होने से दो की मौत ( photo credit ETV Bharat )

Published : June 11, 2025

अमेठी: यूपी के अमेठी जिले के मड़ौली गांव में बुधवार को हुए एक जबरदस्त विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा. धमाका एक घर के अंदर हुआ और उसकी चपेट में आने से पूर्व सैनिक और उसकी पत्नी की मौत हो गई. पति- पत्नी के मौत से घर में मातम पसरा हुआ है. विस्फोट की वजह साफ नहीं हो पाई है. हालांकी घर वाले बैट्री विस्फोट होने की बात कह रहे हैं. वहीं पुलिस पूरे मामले जांच में जुट गई है. दरअसल जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में सेवानिवृत्त सैनिक नवरंग सिंह के घर पर अचानक विस्फोट हो गया. बताया जा रहा है कि नवरंग सिंह इस दौरान कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मरम्मत कर रहे थे. विस्फोट वाले स्थान पर उनकी पत्नी अनुसूया भी मौजूद थी. विस्फोट इतना भयानक था कि नवरंग की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को आनन फानन में परिजन सीएचसी अमेठी इलाज के लिए ले गए. जहां चिकित्सकों ने उनकी नाजुक हालत देखते हुए उसे रायबरेली एम्स के लिए रेफर कर दिया. जहां उनकी भी मौत हो गई है. विस्फोट की वजह स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस की जांच टीम को मौके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं. ग्रामीणों के मुताबिक नवरंग आए दिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नई खोज करते रहते थे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.