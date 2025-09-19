जमीन विवाद में पूर्व सरपंच की हत्या, भतीजे ने वारदात को दिया अंजाम
बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई है.
Published : September 19, 2025 at 11:36 AM IST
बीकानेर : जिले के श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव धीरदेसर चोटियान में शुक्रवार को एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है. सुबह जानकारी मिली कि गांव के पूर्व सरपंच मेघराज चोटिया देर रात हत्या कर दी गई.
जमीन विवाद कारण : बीकानेर ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू ने बताया कि हत्या की घटना की जानकारी मिलने के बाद वृत्ताधिकारी निकेत पारीक मौके पर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया सामने आया है कि हत्या का कारण जमीन विवाद है. उन्होंने बताया कि मृतक के भतीजे ने इस घटना को अंजाम दिया है. फिलहाल आरोपी की घर पकड़ के लिए पुलिस टीम में रवाना की गई है और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं.
इसे भी पढ़ें: बड़ी खबर : मां-बेटे की कार से कुचलकर हत्या, कोर्ट में गवाही देने जा रहे थे
पुलिस को दी सूचना : शुक्रवार सुबह वारदात की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मृतक मेघराज 2005 से 2010 तक गांव के सरपंच रहे थे और वर्तमान में अपनी पत्नी के साथ ही घर पर रहते थे. सूचना के बाद श्रीडूंगरगढ़ सीओ निकेत कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीण और आसपास पड़ोसियों से पूछताछ की.
गांव में दहशत : डूंगरगढ़ के छोटे से गांव में हत्या कि इस घटना ने पूरे गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव में दहशत का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में गांव के युवक और बुजुर्ग घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और घटना को लेकर चर्चा करते नजर आए.