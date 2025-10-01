ETV Bharat / state

इरफान सोलंकी बोले- जेल में मुझे ऐसा खाना परोसा जिसे जानवर भी न खाए, अत्याचारों की लिस्ट लंबी, अभी 2 बार लड़ूंगा विधायकी

'मेरे परिवार ने नहीं मानी हार' : इरफान ने कहा कि 34 महीने से लगातार 500 किलोमीटर का सफर तय करके परिवार उनसे मिलने आता था. आज के समय में 15 मिनट भी किसी को इंतजार कर दिया जाए तो वह परेशान हो जाता है. यह समय मेरे परिवार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था. परिवार और मैंने हार नहीं मानी. आज यह सब उन्हीं के प्यार और मेहनत का ही फल है.

'परिवार से मिलकर पता चला, दूरी क्या होती है' : इरफान सोलंकी ने कहा कि कवरेज के दौरान मीडिया कर्मियों से पुलिस धक्का-मुक्की करती थी. अभी 4100 लोगों की एसआई की नौकरी निकली है जिसके लिए 30000 एप्लीकेशन भरे गए हैं. अब ऐसे में जब 4100 लोगों को ही नौकरी मिली है तो जाहिर सी बात वे साफ-सुथरे होंगे, अब जब वही ऐसा व्यवहार करेंगे तो आप फिर किस से उम्मीद रखेंगे. 34 महीने के बाद अपने बच्चे और बेगम से मुलाकात की तो इस बात का अहसास हुआ कि आखिर दूरी क्या होती है.

ये बातें कानपुर सीसामऊ के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कही. 34 महीने बाद मंगलवार को महराजगंज जेल से रिहा होने के बाद वह ईटीवी भारत से बुधवार को कानपुर में खास बातचीत कर रहे थे. जेल में ऐसे कौन से पल हैं जिन्हें याद नहीं करना चाहेंगे?. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर जल्द ही प्रेसवार्ता करेंगे.

कानपुर : 'जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है. कार्यकर्ताओं से लेकर चाहने वालों तक सभी की दुआओं का असर है कि आज मैं खुली हवा में सांस ले रहा हूं और अपनों के बीच हूं. जेल में जो भी अत्याचार हुआ है, उसकी मैंने लंबी लिस्ट बनाई है. ईडी हो, सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स के अधिकारी हों, सभी ने जेल को व्यापार बना रखा है. जेल में मैंने ऐसा खाना खाया है कि जिसे जानवर भी न खाए'.

'हम सिर्फ एक जाति के वोट से नहीं बने विधायक' : इरफान ने कहा कि इस लड़ाई में मुझे मेरे कार्यकर्ताओं और सीतामऊ की जनता का पूरा समर्थन मिला. कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा जनता हमारे लिए बड़ी है. मेरी इस लड़ाई में दोनों को ही विश्वास था कि उनका विधायक न गलत था, न गलत है और न गलत हो सकता है. इसलिए उन्होंने उपचुनाव में जमकर वोट किया. हम केवल एक जाति के वोट से विधायक नहीं बने है. हम कोई मुस्लिम लीग के नेता नहीं हैं. हम समाजवादी पार्टी के नेता है. हमें हर वर्ग का वोट और समर्थन मिलता है.

पूर्व विधायक ने कहा कि हिंदू भी हमारा खुलकर समर्थन करते हैं. अब इससे बड़ा चुनाव भला क्या ही होगा. यह सरकार का चुनाव था, जब सीसामऊ की जनता ने उन्हें बता दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं. उन्होंने कहा कि, सारे मुकदमे झूठे हैं. जिस तरह मुझे हाईकोर्ट से रिहाई मिली है वैसे ही ईडी से भी राहत मिलेगी.

लोगों से मिलते इरफान सोलंकी. (Photo Credit; ETV Bharat)

2027 में किस तरह की तैयारी हैं?, इस सवाल के जवाब में इरफान ने कहा कि अभी तो मुझे दो विधायकी और लड़नी है. हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट में है. हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे. उन्होंने इस सवाल का शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि '2 चार कदम को चलना चलना नहीं कहते, जो रास्ता मंजिल को न पहुंचे उस रास्ते को रास्ता नहीं कहते'.

विधायक नसीम सोलंकी बोलीं-अब मिली खुशी : ईटीवी भारत से बातचीत में सीसामऊ से विधायक नसीम सोलंकी ने कहा कि पिछले 34 महीने हमारे लिए काफी ज्यादा तकलीफ वाले थे. इस दौरान हमारे संघर्ष से लेकर हमारे आंसू तक की कहानी सब आपके सामने हैं. इरफान को जो रिहाई मिली है उसने हमारे संघर्षों पर मरहम लगाने का काम किया है. इतनी ज्यादा खुशी है कि हम इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि एक समय तो यह भी आ गया था कि हमारी सारी उम्मीदें ही खत्म हो गईं थीं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी. मंगलवार को वो दिन आया जिसका हमको लंबे समय से इंतजार था. इरफान ने हमें और बेटे को गले लगाया तो हम सभी मोती की तरह खुशी से बिखर गए.

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के गले लगते इरफान सोलंकी. (Photo Credit; Amitabh Bajpai)

'अखिलेश यादव ने निभाई बड़े भाई की भूमिका' : विधायक नसीम सोलंकी ने कहा कि मेरी इस लड़ाई में सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करुंगी. मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट समाजवादी पार्टी से मिला. राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस लड़ाई में बड़े भाई की भूमिका निभाई. इमरान भाई ने इलाहाबाद से और कानपुर से हमारे सभी अधिवक्ता भाइयों ने काफी सपोर्ट किया. हमारी सीसामऊ की जनता ने भी साथ दिया.

'बच्चों के लिए बाप का साया अहम होता है' : इरफान के बेटे मुश्ताक सोलंकी ने कहा कि 34 महीने का समय छोटा नहीं होता. कई मुकदमे तो ऐसे भी थे जिनमें लोगों को खड़ा कर दो तो वह पहचान ही नहीं पाएंगे. परिवार में बच्चों के लिए बाप का साया काफी अहम होता है. हमारे लिए यह समय काफी ज्यादा संघर्षों और चुनौतियों भरा था. मुझे अपने अल्लाह पर विश्वास था कि एक दिन जरूर सब कुछ सही होगा. सभी मुकदमों में हम बरी होंगे. मंगलवार का जो दिन था वह मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल था. जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तो खुशी से मेरी आंखें नम हो गईं.

साल 2022 में दर्ज हुआ था मुकदमा : 26 दिसंबर साल 2022 में सीसामऊ सीट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ, अर्जन उर्फ आजाद और मुस्लिम खां उर्फ गोलू के खिलाफ जाजमऊ थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक दुबे ने गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं इससे पहले साल 2022 में ही 8 नवंबर को इरफान, रिजवान पर आगजनी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इरफान जाजमऊ में महिला के प्लॉट पर आगजनी केस में 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद थे. इसी मामले में उन्हें 7 जून 2024 को 7 साल की सजा सुनाई गई थी. इससे उनकी विधायकी भी चली गई थी. नवंबर 2024 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने सीसामऊ सीट विधायक बनी थीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 दिन पहले गैंगस्टर एक्ट मामले में उन्हें जमानत दी थी. वहीं मंगलवार को महाराजगंज जेल से रिहा हुए हैं.

