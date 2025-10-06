ETV Bharat / state

धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के लगे पोस्टर, अजमेर में सियासी पारा हाई, जानिए पूरा मामला

अजमेर में पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच आपसी खींचतान नई नहीं है. रविवार को कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक तंवर की मौजूदगी में भी कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ गई, लेकिन अब मामला पोस्टरवार में बदल गया है. अजमेर उत्तर क्षेत्र से विधायक के चुनाव की तैयारी कर रहे और शहर अध्यक्ष की दौड़ में शामिल धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं. किसी अज्ञात शख्स ने पूर्व आरटीडीसी चैयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के पोस्टर सार्वजनिक पुरुष टॉयलेट में चस्पा कर दिए. पोस्ट में राठौड की फोटो है और नाम के आगे विवादित शब्द लिखे हुए हैं. यह पोस्ट केवल एक-दो टॉयलेट्स में नहीं, बल्कि कई टॉयलेट्स में लगे हैं.

अजमेर: पर्यवेक्षक की मौजूदगी में गहलोत और पायलट गुट के बीच अजमेर में हुई तनातनी के बाद सोमवार को पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के पोस्टर लगने से सियासत गरमा गई है. खास बात यह है कि पोस्टर लगाने वाले ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पोस्टर सार्वजनिक पुरुष टॉयलेट्स में लगाए हैं. अजमेर में ये पोस्टर चर्चा के विषय बन गए हैं.

क्यों टारगेट पर हैं राठौड़ ? : आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं. राठौड़ की अजमेर उत्तर में सक्रियता स्थानीय कई कांग्रेसी नेताओं को हजम नहीं हो रही है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जब राठौड़ और पायलट गुट के स्थानीय नेताओं के बीच खींचतान खुलकर सामने आई हो. रविवार को कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक तंवर की मौजूदगी में मंच पर शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के अजमेर में धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की भूमिका पर सवाल उठाने पर बवाल हो गया. राठौड़ और पायलट गुट के कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी हुई. अगले दिन कांग्रेस की लड़ाई सड़क पर आ गई.

पढ़ें : धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का बड़ा आरोप- स्पीकर देवनानी दोहरी नीति अपनाते हुए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं

इनका कहना है : पूर्व विधायक श्रीगोपाल बाहेती ने कहा कि धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के पोस्टर लगाना गलत बात है. बाहेती ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने देशभर में संगठन को मजबूत करने में लगे हैं. अजमेर में भी संगठन को मजबूती देने के लिए पर्यवेक्षक आए हुए हैं. रविवार को पर्यवेक्षक के सामने जो हुआ वो ठीक नहीं था. मेरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वह सभी एकजुट रहें. कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है. आपस में कोई बात है तो बैठकर निपटाएं. वहीं, पोस्ट विवाद को लेकर आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ से उनके मोबाइल नंबर पर बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया.