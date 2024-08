ETV Bharat / state

आरसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने अनियमितता के आरोपों को किया खारिज, बोले- जांच में सब क्लीयर हो जाएगा - irregularities in Rca

Former RCA treasurer Rampal Sharma rejected the allegations of irregularities in bhilwara ( Photo ETV Bharat )