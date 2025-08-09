मसूरी: उत्तराखंड के पूर्व राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह आपदा कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि मानव जनित त्रासदी है, जिसके लिए सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदार विकास नीतियां जिम्मेदार हैं.

कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार से इको सेंसिटिव जोन का सख्ती से पालन, जोनल मास्टर प्लान को तत्काल प्रभाव से लागू करना, आपदा प्रबंधन मानकों में सुधार, पीड़ितों को पर्याप्त और सम्मानजनक राहत राशि, अनियोजित विकास पर रोक, पहाड़ी क्षेत्रों में टिकाऊ और संतुलित विकास नीति बनाए जाने की मांग की है.

कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा का बयान (वीडियो- ETV Bharat)

इको सेंसिटिव जोन की अनदेखी बनी आपदा की वजह: प्रदीप टम्टा ने बताया कि साल 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने जयराम रमेश और तीन अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलकर हिमालयी क्षेत्र में प्रस्तावित तीन बड़ी परियोजनाओं को खारिज कर दिया था. इन परियोजनाओं से पर्यावरण को गंभीर खतरा था.

"अगर वो परियोजनाएं उस समय लागू हो जातीं तो आज जो तबाही दिख रही है, वो कई गुना ज्यादा भयावह होती. इसके बाद साल 2012 में लगभग हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, जिसमें धराली जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल थे. योजना के तहत राज्य सरकार को एक जोनल मास्टर प्लान बनाना था, जिससे विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाया जा सके. "- प्रदीप टम्टा, पूर्व राज्यसभा सांसद/कांग्रेस नेता

मास्टर प्लान ठंडे बस्ते में, बीजेपी ने दी अनियोजित विकास की छूट: कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा का आरोप है कि जैसे ही केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार आई, वैसे ही इको सेंसिटिव जोन की अवधारणा को दरकिनार कर दिया गया और क्षेत्र में अनियोजित निर्माण व गतिविधियों को खुली छूट दे दी गई.

धराली में जल सैलाब (फाइल फोटो- Local Resident)

"बीजेपी सरकार ने विकास के नाम पर पहाड़ों को काटा, जंगल उजाड़े और प्राकृतिक संतुलन के साथ खिलवाड़ किया. आज धराली की आपदा उसी लापरवाही का नतीजा है."- प्रदीप टम्टा, पूर्व राज्यसभा सांसद/कांग्रेस नेता

विकास के नाम पर पूंजीपतियों का खेल चल रहा है: प्रदीप टम्टा ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में विकास के नाम पर विनाश की राजनीति की जा रही है. पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है.

"सरकार सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पहाड़ों और पर्यावरण से खिलवाड़ कर रही है. इसका खामियाजा उत्तराखंड के लोग लगातार भुगत रहे हैं."- प्रदीप टम्टा, पूर्व राज्यसभा सांसद/कांग्रेस नेता

चार दिन बीतने के बाद भी कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं: धराली आपदा को लेकर प्रदीप टम्टा ने धामी सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि चार दिन बीत जाने के बावजूद सरकार के पास मृतकों और लापता लोगों का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है. यह राज्य के आपदा प्रबंधन की पूरी विफलता को दर्शाता है.

राहत राशि को बताया मजाक, पीड़ितों ने लौटाए चेक: प्रदीप टम्टा ने सरकार की ओर से पीड़ितों को दी जा रही ₹5000 की राहत राशि को मजाक करार दिया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आपदा में अपना सब कुछ खो दिया, उन्हें इतनी कम राशि देकर सरकार उनकी पीड़ा का मजाक उड़ा रही है. उन्होंने दावा किया कि कई पीड़ितों ने इस अपमानजनक राहत को ठुकरा दिया है.

धराली में आपदा के बाद का नजारा (फाइल फोटो- Local Resident)

धार्मिक आस्था को व्यापार बना रही है बीजेपी: प्रदीप टम्टा ने उत्तराखंड की धार्मिक पहचान को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार धार्मिक स्थलों को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित कर, अनियोजित निर्माण और भीड़भाड़ को बढ़ावा दे रही है, जिससे न सिर्फ आस्था का अपमान हो रहा है. बल्कि, क्षेत्र की भौगोलिक संरचना भी खतरे में पड़ रही है.

"उत्तराखंड को धर्म के नाम पर पैसा कमाने वाले पूंजीपतियों से सावधान रहना होगा."- प्रदीप टम्टा, पूर्व राज्यसभा सांसद/कांग्रेस नेता

आपदा प्रबंधन पूरी तरह फेल, जनप्रतिनिधि चुनावों में व्यस्त: पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के बीजेपी नेता आपदा प्रभावित क्षेत्रों की मदद करने की बजाय पंचायत चुनावों में जोड़-तोड़ और खरीद-फरोख्त में लगे हैं.

"जब पूरा प्रदेश संकट में है, तब बीजेपी नेता सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में व्यस्त हैं."- प्रदीप टम्टा, पूर्व राज्यसभा सांसद/कांग्रेस नेता

प्राकृतिक संसाधनों से जीने की अपील: प्रदीप टम्टा ने मांग की है कि पहाड़ों को काटने और हरे-भरे जंगलों को खत्म करने वाली सभी गतिविधियां तत्काल बंद हों. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के जरिए सम्मानजनक जीवन दिया जाना चाहिए, ना कि उन्हें विकास के नाम पर तबाही के मुहाने पर खड़ा किया जाए.

