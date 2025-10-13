ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर हमले का प्रयास, कांग्रेस नेताओं ने की निंदा

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, पुलिस को पता लगाना चाहिए कि इस घटनाक्रम के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं.

गोविंद राम मेघवाल
गोविंद राम मेघवाल (फाइल फोटो)
जयपुर: पूर्व मंत्री और बीकानेर से लोकसभा प्रत्याशी रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद राम मेघवाल और उनके ड्राइवर पर जालोर में हमले का प्रयास किया गया है. इस हमले के बाद कांग्रेस नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पुलिस को पता लगाना चाहिए कि इस घटना के पीछे कोई षडयंत्र तो नहीं है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंदराम मेघवाल के ऊपर जालोर में हमले का प्रयास राजस्थान में बढ़ती अराजकता की निशानी है. राजस्थान में इस तरह की हरकतें पहले नहीं होती थीं लेकिन अब बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब एक पूर्व मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो कौन अब इस प्रदेश में सुरक्षित है. मैंने जालौर एसपी से इस घटनाक्रम की गंभीरता से जांच करने के संबंध में बात की है. पुलिस को पता लगाना चाहिए कि इस घटनाक्रम के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि जालोर में राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल की गाड़ी रुकवाकर उन पर हमले का प्रयास और उनके ड्राइवर से मारपीट की घटना अत्यंत निंदनीय और चिंताजनक है. माफियाओं का गढ़ बन चुके राजस्थान में अब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं हैं. हाल ही में सांसद राजकुमार रोत को धमकी मिली, इससे पहले भी कई जनप्रतिनिधियों सहित मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को बार-बार धमकियां मिल चुकी हैं. यह घटनाएं साफ़ दर्शाती हैं कि राजस्थान में कानून का इकबाल ख़त्म हो चुका है, और प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था के कारण आपराधिक तत्व खुले आम नेताओं पर हमले और धमकियों का दुस्साहस कर रहे हैं.

आज जब देश के गृह मंत्री अमित शाह राजधानी में पधारे हैं तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे इन घटनाओं पर संज्ञान लें, प्रदेश में बढ़ते अपराध और माफियाराज के आंकड़ों पर भी एक बार देखें :क्योंकि अब सच यही है कि “नहीं सहेगा राजस्थान" कहने वालों से "नहीं संभल रहा राजस्थान.

