ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर हमले का प्रयास, कांग्रेस नेताओं ने की निंदा

गोविंद राम मेघवाल ( फाइल फोटो )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 13, 2025 at 12:48 PM IST 2 Min Read