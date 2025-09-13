ETV Bharat / state

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले- प्रेग्नेंसी के दौरान आहार का रखें ध्यान, एक्सरसाइज जरूर करें

महिलाओं के लिए जागरूकता प्रोग्राम करें: उन्होंने कहा यह पहल स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण है. पूर्व राष्ट्रपति ने कहा सभी चिकित्सकों को महिलाओं के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी करने चाहिए. वहीं, कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने मंच से नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी.

वह कानपुर आब्स एंड गायनी सोसाइटी की फॉग्सी नेशनल प्रेसिडेंशियल कांफ्रेंस के दूसरे दिन वैज्ञानिक सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम में मंच से उन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक के विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए निशुल्क वैक्सीनेशन अभियान और टीबी उन्मूलन के प्रयासों को सराहा.

कानपुर: गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए वह चिकित्सक से सलाह भी ले सकती हैं. जंक फूड से उन्हें बचना चाहिए. इसके साथ ही महिलाओं को व्यायाम भी जरूर करना चाहिए. शनिवार को ये बातें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर में एक प्रोग्राम में कहीं.

उन्होंने बताया विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता, नेतृत्व विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, नारी सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारे संस्थान की प्राथमिकता है. कार्यक्रम में फॉग्सी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनीता तांडुलवाडकर, आयोजन अध्यक्ष डॉ. मीरा अग्निहोत्री, डा.रेशमा निगम, डा. क्षमा शुक्ला आदि उपस्थित रहीं.

मेनोपॉज के बाद दिखें हड्डी गलने के लक्षण तो ले मेडिकल हार्मोन थेरेपी का लाभ: फॉग्सी की नेशनल प्रेसिडेंशियल कांफ्रेंस में नोएडा से आईं पूर्व वाइस प्रेसिडेंट फॉग्सी डा.रागिनी अग्रवाल ने रोल आफ हार्मोन थेरेपी इन वोमेन विषय पर अपनी बात रखी. उन्होंने कांफ्रेंस में मौजूद चिकित्सकों से कहा, ऐसी महिलाएं जो मेनोपॉज की कंडीशन में हैं और उनमें अगर हड्डी गलने, ठंडा गर्म लगने जैसे लक्षण प्रतीत होते हैं तो उन्हें तुरंत ही मेडिकल हार्मोन थेरेपी का लाभ लेना चाहिए.

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में मेनोपॉज के बाद महिलाएं 25 से 30 साल तक आराम से जीवन जी लेती हैं. लेकिन, अब देखने में आ रहा है, मेनोपॉज के साथ-साथ महिलाओं में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियां भी सामने आ रही हैं. ऐसी स्थितियों में महिलाओं को हार्मोन थेरेपी से बहुत अधिक लाभ मिलेगा.

देश में हर चार गर्भवती महिलाओं में एक को शुगर, रखें बहुत ध्यान: कांफ्रेंस में बेंगलुरु से आईं डा.हेमलता दिवाकर ने ईटीवी भारत संवाददाता से बताया, देश के अंदर प्रत्येक चार गर्भवती महिलाओं में से एक महिला शुगर की पेशेंट हैं. एेसे में गर्भावस्था के समय से ही महिलाओं को अपनी शुगर संबंधी सारी जांचें जरूर करानी चाहिए.

उन्होंने कहा, अगर शुगर होगी तो उसका इलाज भी जरूर कराएं. अन्यथा की दशा में महिलाओं के साथ ही उनके बच्चों में शुगर से संबंधित दिक्कतें सामने आने लगती हैं. इसमें बच्चे के जन्म से कुछ समय बाद हाइपोग्लाइकोसीमिया, 10 से 12 साल की उम्र में मोटापा और फिर 25 से 30 साल में शुगर के लक्षण दिखाई देने लगते हैं. इसलिए सभी गर्भवती महिलाओं को एेसा आहार लेना चाहिए जिससे शुगर न बढ़े.



