नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व प्रमुख अबू बकर का स्वास्थ्य रिपोर्ट तलब किया है. जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने जेल प्रशासन से स्वास्थ्य रिपोर्ट तलब किया. हाईकोर्ट ने एनआईए को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अबू बकर ने निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति मांगी है. सुनवाई के दौरान अबू बकर की ओर से वकील अदीत एस पुजारी ने कहा कि एम्स में उन्हें संतोषजनक इलाज नहीं मिल रहा है. अस्पताल के स्टाफ का व्यवहार भी उसके प्रति रूखा रहता है.

अदीत एस पुजारी ने कहा कि अबू बकर को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा कि अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराना आरोपी का मौलिक अधिकार है. अबू बकर निजी अस्पताल के इलाज का खर्च वहन करने को तैयार है. सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राहुल त्यागी ने कहा कि अबू बकर का इलाज देश के सबसे अच्छे अस्पताल में चल रहा है. वे आखिर किस अस्पताल में जाना चाहते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट ने अबू बकर की मेडिकल रिपोर्ट तलब की.

इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने अबू बकर की निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति नहीं दी थी. पटियाला हाउस कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अबू बकर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मई, 2024 को अबू बकर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अबू बकर की ओर से कहा गया था कि वह कैंसर और पार्किंसन की बीमारी से ग्रस्त हैं और वो अपने शरीर की सफाई भी नहीं कर सकते. बता दें कि, पीएफआई के ठिकानों पर देशव्यापी कार्रवाई के बाद 2022 में अबू बकर को गिरफ्तार किया गया था.

