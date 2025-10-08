ETV Bharat / state

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, BJP में वापसी करेंगे पूर्व सांसद अजय निषाद

क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता?: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने खुलकर तो अजय निषाद की वापसी की बात नहीं स्वीकारी लेकिन ये जरूर कहा कि वह हमारी पार्टी के सांसद रह चुके हैं. अब अगर वह फिर से आना चाहते हैं तो उनका हम जरूर उनका स्वागत करेंगे.

विधानसभा चुनाव लड़ेंगे?: चर्चा है कि बीजेपी के सिंबल पर वह मुजफ्फरपुर जिले की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. वह मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से दो बार सांसद रह चुके हैं.

बीजेपी में वापसी करेंगे अजय निषाद: पूर्व सांसद अजय निषाद एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनके लगातार संपर्क में रहने की खबर है. इस बीच जानकारी आ रही है कि वह पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उनको प्राथमिकी सदस्यता दिलाई जा सकती है. हालांकि अभी तक उनकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.

"हमारी पार्टी की नीति और सिद्धांत से जो कोई भी ताल्लुक रखते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं. कई लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं. अजय निषाद हमारी पार्टी में रह चुके है, अगर वह भी हमारी पार्टी में आते हैं और बिना शर्त आते हैं तो उनका स्वागत होगा."- नीरज कुमार, प्रवक्ता, बीजेपी

कांग्रेस के सिंबल पर लड़े थे लोकसभा चुनाव: पूर्व सांसद अजय निषाद ने 2024 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया था और 'पंजा' सिंबल से महागठबंधन उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था. हालांकि उनको सफलता नहीं मिली और बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी राजभूषण निषाद से हार गए थे.

बड़े अंतर से हारे थे लोकसभा चुनाव: 2024 लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद को 384822 मत मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट राजभूषण चौधरी (निषाद) को 619749 वोट मिले थे. इस तरह अजय निषाद को 2,34,927 वोट से हार का सामना करना पड़ा.

कौन हैं अजय निषाद?: 59 वर्षीय अजय निषाद मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से 2014 और 2019 में सांसद रहे हैं. उनके पिता कैप्टन जयनारायण निषाद भी वहां से 4 बार सांसद बने थे, साथ ही मंत्री भी रहे. 2024 में जब अजय निषाद को बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया लेकिन अब वह फिर से घर वापसी करने जा रहे हैं.

