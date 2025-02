ETV Bharat / state

पाकिस्तान की जेल में बंद है अलकायदा का आतंकी मोहम्मद उस्मान, पू्र्व सांसद के पड़ोसी के बारे में जानकारी जुटा रही संभल पुलिस - SAMBHALS ABSCONDER LODGED PAK JAIL

मीडिया से बातचीत करते संभल एसपी (Video Credit; ETV Bharat)

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR No. 67/2015 — 17/18/18B/20 of UAPA, 467/471 IPC & 12 (1) (b) of Indian Passport Act अभियोग पंजीकृत किया है. जिसमें मोहम्मद उस्मान को 16 अन्य साथियों के साथ आरोपी बनाया गया था. इसे दिल्ली पुलिस की ओर से 2016 में भगोड़ा घोषित किया गया था. इसने अपने अन्य दीपा सराय के साथियों के साथ AQIS (Al Qaeda in Indian Subcontinent) जॉइन किया था. इसके एक अन्य दीपा सराय के साथी मौलाना आसिम उमर जिसे अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में हेलमंड क्षेत्र में 23 सितम्बर 2019 में मारे जाने की भी सूचना पूर्व में मिली थी.

