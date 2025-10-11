ETV Bharat / state

'16 अक्टूबर को शिवहर सीट से नामांकन करेंगे चेतन आनंद', आनंद मोहन की घोषणा

शिवहर सीट से नामांकन करेंगे चेतन आनंद ( Chetan Anand X Profile )

'चेतन आनंद ने बचायी सरकार': आनंद मोहन ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवहर विधानसभा सीट को लेकर कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए. जग जाहिर है कि चेतन आनंद ने सरकार बचाने में भूमिका निभाई है. ऐसे में इस सीट को लेकर कोई सवाल नहीं है. सवाल तब पैदा होगा जब आनंद मोहन और चेतन आनंद कहेगा कि 'मैं यहां नहीं लड़ना चाहता हूं या मुझे कोई और सीट चाहिए.'

कार्यकर्ता सम्मेलन आनंद मोहन का ऐलान: शनिवार को शिवहर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसी सम्मेलन में आनंद मोहन पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कई बड़े खुलासे करते हुए बयान दिया. आनंद मोहन के बयान से लग गया कि इनके खिलाफ एनडीए में कई नेता हैं, जो चाहते हैं कि चेतन आनंद शिवहर सीट से चुनाव नहीं लड़े.

"16 अक्टूबर को चेतन आनंद शिवहर विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे. इसकी तैयारी हो गयी है. पोस्टर भी तैयार कर लिया गया है. आमंत्रण कार्ड छप चुके हैं." -आनंद मोहन, जदयू नेता सह पूर्व सांसद

शिवहर: बिहार चुनाव 2025 की घोषणा हुए 10 दिनों से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हो पायी है. इसी बीच शनिवार को शिवहर में पूर्व सांसद सह जदयू नेता आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि चेतन आनंद 16 अक्टूबर को शिवहर सीट से नामांकन करने जा रहे हैं.

शिवहर में आनंद मोहन (ETV Bharat)

2024 में बागी हुए थे चेतन आनंद: बता दें कि 2020 के चुनाव में शिवहर विधानसभा सीट जदयू के पास थी. चेतन आनंद राजद से चुनाव लड़े थे और जदयू के उम्मीदवार मो. शराफुद्दीन को पराजित कर दिया था. हालांकि हालांकि 2024 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ सरकार बनायी तो बहुमत प्रस्ताव के दौरान चेतन आनंद सत्ता पक्ष की ओर चले गए थे. चेतन शुक्रवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है. अब जदयू से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं.

आनंद मोहन ने विरोधियों पर साधा निशाना: आनंद मोहन ने बिना किसी का नाम लिए इशारों में कहा कि जो लोग कह रहे हैं, उनलोगों को मैं पहले से कह चुका हूं कि एनडीए जिसको टिकट हम उसके साथ खड़ा रहेंगे. मैंने लोकसभा चुनाव में ही बोल दिया था, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है.

शिवहर में आनंद मोहन (ETV Bharat)

'गालियां देने वाले अपेक्षा ना करें': इसका कोई मतलब नहीं है कि आप आनंद मोहन और चेतन आनंद को इग्नोर कर गालियां देना शुरू कर दें. एनडीए में रहते हुए इस तरह का काम करते हैं. चेतन आनंद से शुरू होकर लवली आनंद और आनंद मोहन तक पहुंच जाते हैं. जो अपमान कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, वे हमसे अपेक्षा नहीं रखें.

शिवहर में चेतन आनंद के समर्थक (ETV Bharat)

"हमसे कहते कि आप शिवहर सीट छोड़ दीजिए, आपके लिए दर्जनों सीट है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं पूरा दिल उदार कर शिवहर सीट को नमन करता, क्योंकि मैं यहां से एमपी रह चुका हूं, लेकिन गालियां सुनकर ऐसा नहीं करूंगा. डगरा बजाने से ऊंट नहीं भड़कता तो आनंद मोहन कहां से भड़केगा." -आनंद मोहन, जदयू नेता सह पूर्व सांसद

