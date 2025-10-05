ETV Bharat / state

जींद से पूर्व सांसद बृजेन्द्र ने शुरू की सद्भावना यात्रा, कांग्रेस के बड़े चेहरों ने बनाई दूरी, बीरेंद्र सिंह ने पार्टी के नेताओं पर साधा निशाना

लगभग 7 महीने तक चलेगी यात्राः पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के अनुसार यह पैदल यात्रा नरवाना हलके के दनौदा से शुरू होकर सच्चा खेड़ा, बडनपुर, सुंदरपुरा, धर्मगढ़ होते हुए नरवाना में जाट धर्मशाला में रात्रि विश्राम करेगी जबकि अगले दिन सोमवार 6 अक्टूबर को यात्रा नरवाना के ही गांव बेलरखा से शुरू होकर उझाना, नेपेवाला, धनौरी, और कोयल पहुंचेगी. इसके बाद मंगलवार 7 अक्टूबर को ये यात्रा जिला कैथल के कलायत में पहुंचेगी. पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने बताया कि आने वाले सवा महीने में ये यात्रा हरियाणा के 14 विधानसभा हलकों से होकर गुजरेगी. यात्रा का दूसरा चरण नांगल चौधरी से शुरू होगा और लगभग 7 महीने तक चलेगा. प्रत्येक हलके में यात्रा का दो दिन का कार्यक्रम है जबकि कई बड़े शहरों में कुछ दिन अधिक भी हो सकता है.

कांग्रेस नेताओं पर बोला हमलाः इस यात्रा में अपने संबोधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर ही निशाना साधा और कहा कि "जो लोग कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनका भी विरोध किया जाएगा." प्रदेश के लोगों में आपसी भाईचारा और सद्भाव बढ़ाने के लिए शुरू की गई इस यात्रा का जोर शोर से प्रचार किया गया था. इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के भी शामिल होने का दावा किया गया था.

जींद: हरियाणा की राजनीति में अपना वजूद कायम करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह ने रविवार को सद्भावना यात्रा का आगाज किया. यात्रा की शुरुआत दनौदा के ऐतिहासिक चबूतरे से की गई. यात्रा में राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कस्वां और रणदीप सुरजेवाला के बेटे कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला के अलावा कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ. यहां तक कि कांग्रेस के जिला प्रधान और जींद जिले की एकमात्र जुलाना सीट से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट भी इस यात्रा में शामिल नहीं हुईं.

"बीजेपी लोगों में आपसी भेदभाव पैदा कर रही है" : इस मौके पर बृजेंद्र सिंह ने कहा कि "कुछ राजनीतिक दल विशेषकर बीजेपी लोगों में आपसी भेदभाव पैदा करके अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में हैं. अगर आज कोई समाज हित के लिए आवाज उठाता है तो सत्ता के लोग उसको देशद्रोही करार देते हैं. जब किसान आंदोलन चल रहा था तो देशद्रोही, विद्रोही जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया. राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भी रोक लगा दी गई थी. उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था. बीजेपी ने लोगों के जोड़ने की बात कभी नहीं की, हमेशा से ही तोड़ने की बात की है."

'कांग्रेस को तोड़ने की बात करने वालों का भी होगा विरोध': यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि "जो लोग कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनका भी विरोध किया जाएगा. बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को चार-चार साल के लिए सेना में भेज कर सेना को समाप्त करना चाहते हैं. बीजेपी सरकार किसी भी गरीब वर्ग को आगे बढ़ने नहीं देती.जबकि कांग्रेस भाईचारे की प्रतीक है."

'सद्भाव यात्रा तोड़ेगी बीजेपी का घमंड': इस मौके पर राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कस्वां ने इस अवसर पर कहा कि "यात्रा को सात महीने का समय तो लगेगा, लेकिन ये यात्रा बीजेपी का घमंड तोड़ने का काम करेगी. अगर किसान आंदोलन में आवाज उठी तो हरियाणा और पंजाब से उठी थी और फिर पूरे हिंदुस्तान में पहुंची. बीजेपी ने हमेशा दो चीजों का सहारा लिया, पहला धर्म, जहां धर्म का सहारा नहीं चला, वहां जातियों का सहारा लिया. हमेशा से तोड़ने का प्रयास रहा, जो सद्भाव यात्रा इस हलके से शुरू हुई वह भारत में अपनी पहचान बनाएगी."

'बीजेपी ने हरियाणा नंबर वन का सपना किया चूर-चूर': इस अवसर पर कैथल के कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि "यह चबूतरा पूरे हरियाणा में न्याय का प्रतीक है. आज यहां से शुरू हो रही यात्रा पूरे हरियाणा में दिखाई देगी. यह यात्रा हर आमजन, मजदूर, हर वर्ग और नौजवानों के लिए है, और जितने भी हलकों में जाना पड़े, वहां जाएंगे. उन्होने कहा कि बीजेपी सरकार ने दिखा दिया है कि जो हमारा हरियाणा नंबर वन का सपना था, उसको चूर-चूर कैसे किया गया है."