'नीतीश कुमार ही NDA में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे', आनंद मोहन का बड़ा दावा

पूर्व सांसद आनंद मोहन ने दावा किया है कि नीतीश कुमार और जेडीयू ही एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे. पढ़ें पूरी खबर..

Anand Mohan
आनंद मोहन (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

September 28, 2025 at 2:15 PM IST

शिवहर: पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने एनडीए में सीट शेयरिंग पर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा बिहार में बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू को ही रहना चाहिए. बिहार के विधानसभा के चुनाव नीतीश कुमार और जेडीयू रहेंगे, जबकि केंद्र में बीजेपी ही अग्रज की भूमिका में रहती है. हालांकि दोनों दलों के बीच एक-दो सीट का ही अंतर रहता है, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होती है. मुख्यमंत्री भी आसानी से इसे स्वीकार कर लेते हैं.

'पांचों पांडव लेंगे सीटों पर फैसला': वहीं सीट शेयरिंग पर आनंद मोहन ने कहा कि जब भी सभी दल मिलकर बैठेंगे, सीट बंटवारे पर मुहर लग जाएगी. उन्होंने कहा कि घमासान तो उधर (महागठबंधन) है, यहां पांचों पांडव बैठेंगे और सहमति से फैसला लेंगे. कहीं कोई दिक्कत नहीं है.

पूर्व सांसद आनंद मोहन (ETV Bharat)

"बिहार में विधानसभा के मामले में बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू और नीतीश जी रहेंगे, जब केंद्र की बात होगी तो बड़े भाई अग्रज की भूमिका में बीजेपी होगी. स्वभाविक है, वहां उनकी जरूरत है. वहां उनकी मजबूती की जरूरत होती है, इसीलिए तो नीतीश जी उदारता से छोड़ते आए हैं. एक-आध सीटों का तो मामला होता है, ज्यादा का नहीं होता है. जब पांचों पांडवों बैठेंगे, सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा."- आंनद मोहन सिंह, पूर्व सांसद, शिवहर

महागठबंधन में घमासान: पूर्व सांसद ने कहा कि महागठबंधन में एक बार लोग निकले 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर निकले, उसके बाद दूसरे नेता 'बिहार अधिकार यात्रा' को लेकर निकले हैं. आनंद मोहन ने कहा कि अचरज होता है कि लोग 'वोट चोर गद्दी छोड़' का इल्जाम लगाते हैं, जबकि उनके शासन में बूथ को लूटा जाता था. मैं खुद गवाह हूं, 1999 में मुझे 917 वोट से हराया गया.

'शिवहर मे कोई वेकेंसी नहीं': वहीं शिवहर सीट पर चेतन आनंद की दावेदारी के सवाल पर पिता आनंद मोहन ने कहा कि शिवहर में कोई वैकेंसी नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं. इधर कुछ नेता लोग बहुत तरह की प्रतिक्रिया दी है. सभी नेताओं को अपने-अपने दामन में झांकना चाहिए कि पिछले चुनाव में उनकी क्या भूमिका थी? सरकार बचाने में भी चेतन आनंद की भूमिका रही थी.

Anand Mohan
बेटे और पत्नी के साथ आनंद मोहन (ETV Bharat)

कौन हैं आनंद मोहन?: बाहुबली नेता आनंद मोहन ने जेपी आंदोलन से राजनीति में दस्तक दी थी. 1990 में वह पहली बार सहरसा जिले की महिषी विधानसभा सीट से विधायक बने थे. वहीं 1996 में शिवहर से लोकसभा सांसद बने. 1994 में तत्कालीन गोपालगंज डीएम जी. कृष्णैया की हत्या हो गई थी, इस मामले में उनको उम्रकैद की सजा दी गई. अप्रैल 2023 में उनकी रिहाई हुई. फिलहाल उनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से सांसद हैं, जबकि बड़े चेतन आनंद शिवहर से विधायक है. 71 वर्षीय आनंद मोहन सिंह कानून अड़चनों के कारण चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.

