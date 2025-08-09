Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

जेल से निकलने के बाद CM नीतीश से मिले अनंत सिंह, तेजस्वी बोले- 'किसी काम के नहीं ये लोग' - ANANT SINGH MET NITISH KUMAR

जेल से निकलने के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है. वह मोकामा से जेडीयू का टिकट चाहते हैं. पढ़ें..

Anant Singh met Nitish Kumar
नीतीश कुमार से मिले अनंत सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 8:34 PM IST

3 Min Read

पटना: सोनू-मोनू गैंग के साथ सरेआम गोलीबारी मामले में जमानत पर जेल से निकलने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर सियासी तौर पर सक्रिय हो गए हैं. शनिवार को उन्होंने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. चर्चा है कि उन्होंने सीएम से मोकामा विधानसभा सीट के लिए जनता दल यूनाइटेड का टिकट मांगा है. हालांकि उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं की.

नीतीश कुमार से मिले अनंत सिंह: बाहुबली अनंत सिंह ने पटना में मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई. जब वह बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या सीएम का आशीर्वाद मिल गया? लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उनकी गाड़ी रुकी नहीं और पूरी स्पीड से आगे बढ़ गई.

Anant Singh met Nitish Kumar
नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह (फाइल) (ETV Bharat)

सीएम से क्यों मिले?: दरअसल अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं. वह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार उनकी पत्नी नहीं, बल्कि वह खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. जेल से बाहर आने के बाद भी वह लगातार कह रहे हैं कि वह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट की है.

तेजस्वी ने बोला हमला: वहीं, बाहुबली अनंत सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं. इन पर कुछ भी बोलना बेकार है. पहले ये सरकार घर से एके-47 बरामद कर गिरफ्तार करती है, फिर छुड़ा भी देती है.

सीएम आवास में नीतीश कुमार से मिले अनंत सिंह (ETV Bharat)

"सरकार ही एक-47 के मामले को लेकर उन्हें जेल भेजती है और फिर जेल से बाहर निकलती है. उनके बारे में हम क्या कहेंगे. हमारे पार्टी के प्रवक्ता ही ठीक से जवाब देते हैं."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

जमानत पर बाहर आए हैं अनंत सिंह: बाहुबली अनंत सिंह हाल ही में जेल से बाहर निकले हैं. मोकामा गोली कांड में वह पिछले कुछ महीनों से जेल के अंदर बंद थे. पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली है. सोनू-मोनू गैंग के सोनू सिंह भी बेल पर जेल से बाहर हैं, वहीं मोनू सिंह को पुलिस ने आज ही गिरफ्तार किया है.

अनंत सिंह की पत्नी हैं विधायक: अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी फिलहाल मोकामा की विधायक हैं. साल 2022 में जब एके-47 मामले में अनंत सिंह को सजा हुई और सदस्यता चली गई तो उनकी पत्नी ने आरजेडी के सिंबल पर उपचुनाव लड़ा था. उससे पहले 2020 में अनंत सिंह भी आरजेडी के सिंबल पर विधायक बने थे. 2015 में वह निर्दलीय जीते थे, जबकि 2010 और 2005 में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने थे.

ये भी पढ़ें:

अनंत सिंह JDU से लड़ेंगे चुनाव, जेल से बाहर आते ही बोले- 'अभी 25 साल लगातार नीतीश कुमार'

अनंत सिंह-विवेका पहलवान की दुश्मनी: याद आया वो दौर जब घंटों चलती थीं गोलियां, अब चेले ने दी चुनौती

अनंत सिंह पर की थी फायरिंग, फरार मोनू सिंह गिरफ्तार, पटना पुलिस-STF की बड़ी कार्रवाई

पटना: सोनू-मोनू गैंग के साथ सरेआम गोलीबारी मामले में जमानत पर जेल से निकलने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर सियासी तौर पर सक्रिय हो गए हैं. शनिवार को उन्होंने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. चर्चा है कि उन्होंने सीएम से मोकामा विधानसभा सीट के लिए जनता दल यूनाइटेड का टिकट मांगा है. हालांकि उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं की.

नीतीश कुमार से मिले अनंत सिंह: बाहुबली अनंत सिंह ने पटना में मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई. जब वह बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या सीएम का आशीर्वाद मिल गया? लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उनकी गाड़ी रुकी नहीं और पूरी स्पीड से आगे बढ़ गई.

Anant Singh met Nitish Kumar
नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह (फाइल) (ETV Bharat)

सीएम से क्यों मिले?: दरअसल अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं. वह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार उनकी पत्नी नहीं, बल्कि वह खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. जेल से बाहर आने के बाद भी वह लगातार कह रहे हैं कि वह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट की है.

तेजस्वी ने बोला हमला: वहीं, बाहुबली अनंत सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं. इन पर कुछ भी बोलना बेकार है. पहले ये सरकार घर से एके-47 बरामद कर गिरफ्तार करती है, फिर छुड़ा भी देती है.

सीएम आवास में नीतीश कुमार से मिले अनंत सिंह (ETV Bharat)

"सरकार ही एक-47 के मामले को लेकर उन्हें जेल भेजती है और फिर जेल से बाहर निकलती है. उनके बारे में हम क्या कहेंगे. हमारे पार्टी के प्रवक्ता ही ठीक से जवाब देते हैं."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

जमानत पर बाहर आए हैं अनंत सिंह: बाहुबली अनंत सिंह हाल ही में जेल से बाहर निकले हैं. मोकामा गोली कांड में वह पिछले कुछ महीनों से जेल के अंदर बंद थे. पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली है. सोनू-मोनू गैंग के सोनू सिंह भी बेल पर जेल से बाहर हैं, वहीं मोनू सिंह को पुलिस ने आज ही गिरफ्तार किया है.

अनंत सिंह की पत्नी हैं विधायक: अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी फिलहाल मोकामा की विधायक हैं. साल 2022 में जब एके-47 मामले में अनंत सिंह को सजा हुई और सदस्यता चली गई तो उनकी पत्नी ने आरजेडी के सिंबल पर उपचुनाव लड़ा था. उससे पहले 2020 में अनंत सिंह भी आरजेडी के सिंबल पर विधायक बने थे. 2015 में वह निर्दलीय जीते थे, जबकि 2010 और 2005 में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने थे.

ये भी पढ़ें:

अनंत सिंह JDU से लड़ेंगे चुनाव, जेल से बाहर आते ही बोले- 'अभी 25 साल लगातार नीतीश कुमार'

अनंत सिंह-विवेका पहलवान की दुश्मनी: याद आया वो दौर जब घंटों चलती थीं गोलियां, अब चेले ने दी चुनौती

अनंत सिंह पर की थी फायरिंग, फरार मोनू सिंह गिरफ्तार, पटना पुलिस-STF की बड़ी कार्रवाई

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR NEWSBIHAR ELECTION 2025नीतीश कुमार से मिले अनंत सिंहANANT SINGHANANT SINGH MET NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.