पटना: सोनू-मोनू गैंग के साथ सरेआम गोलीबारी मामले में जमानत पर जेल से निकलने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर सियासी तौर पर सक्रिय हो गए हैं. शनिवार को उन्होंने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. चर्चा है कि उन्होंने सीएम से मोकामा विधानसभा सीट के लिए जनता दल यूनाइटेड का टिकट मांगा है. हालांकि उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं की.

नीतीश कुमार से मिले अनंत सिंह: बाहुबली अनंत सिंह ने पटना में मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई. जब वह बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या सीएम का आशीर्वाद मिल गया? लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उनकी गाड़ी रुकी नहीं और पूरी स्पीड से आगे बढ़ गई.

नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह (फाइल) (ETV Bharat)

सीएम से क्यों मिले?: दरअसल अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं. वह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार उनकी पत्नी नहीं, बल्कि वह खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. जेल से बाहर आने के बाद भी वह लगातार कह रहे हैं कि वह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट की है.

तेजस्वी ने बोला हमला: वहीं, बाहुबली अनंत सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं. इन पर कुछ भी बोलना बेकार है. पहले ये सरकार घर से एके-47 बरामद कर गिरफ्तार करती है, फिर छुड़ा भी देती है.

सीएम आवास में नीतीश कुमार से मिले अनंत सिंह (ETV Bharat)

"सरकार ही एक-47 के मामले को लेकर उन्हें जेल भेजती है और फिर जेल से बाहर निकलती है. उनके बारे में हम क्या कहेंगे. हमारे पार्टी के प्रवक्ता ही ठीक से जवाब देते हैं."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

जमानत पर बाहर आए हैं अनंत सिंह: बाहुबली अनंत सिंह हाल ही में जेल से बाहर निकले हैं. मोकामा गोली कांड में वह पिछले कुछ महीनों से जेल के अंदर बंद थे. पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली है. सोनू-मोनू गैंग के सोनू सिंह भी बेल पर जेल से बाहर हैं, वहीं मोनू सिंह को पुलिस ने आज ही गिरफ्तार किया है.

अनंत सिंह की पत्नी हैं विधायक: अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी फिलहाल मोकामा की विधायक हैं. साल 2022 में जब एके-47 मामले में अनंत सिंह को सजा हुई और सदस्यता चली गई तो उनकी पत्नी ने आरजेडी के सिंबल पर उपचुनाव लड़ा था. उससे पहले 2020 में अनंत सिंह भी आरजेडी के सिंबल पर विधायक बने थे. 2015 में वह निर्दलीय जीते थे, जबकि 2010 और 2005 में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने थे.

ये भी पढ़ें: