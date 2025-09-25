ETV Bharat / state

पूर्व विधायक मेवाराम जैन और बालेंदु सिंह शेखावत की घर वापसी, कांग्रेस ने बहाल की सदस्यता

विरोध के बावजूद हुई वापसी: मेवाराम जैन की कांग्रेस में घर वापसी आसान नहीं रही. कुछ नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध भी किया और आलाकमान के सामने अपनी नराजगी जाहिर की. इसके बावजूद हाईकमान ने सारे विरोध को दरकिनार करते हुए जैन की घर वापसी करा दी.

जयपुर: बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन, जो करीब 2 साल से कांग्रेस से बाहर थे, अब विवादों के बीच पार्टी में वापस लौट आए हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उनकी प्राथमिक सदस्यता फिर से बहाल की. इसके साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र और कांग्रेस के पूर्व सचिव बालेंदु सिंह शेखावत का भी निष्कासन रद्द कर दिया गया है.

बालेंदु सिंह शेखावत का निष्कासन रद्द: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र बालेंदु सिंह शेखावत का भी शनिवार को कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ. लोकसभा चुनाव के दौरान जालौर-सिरोही सीट पर वैभव गहलोत के खिलाफ कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था. करीब डेढ़ साल बाद अब उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया. बालेंदु को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है.

विवाद और टिकट कटने की पृष्ठभूमि: बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने उन्हें निलंबित कर दिया था. यही कारण था कि 2023 विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया. इसके बावजूद वे लगातार कांग्रेस में वापसी के प्रयास कर रहे थे. मेवाराम जैन 2009, 2013 और 2018 में बाड़मेर से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है. माना जा रहा है कि उनकी वापसी में गहलोत की भूमिका भी अहम रही है.

कांग्रेस में लगातार हो रही वापसी: मेवाराम जैन और बालेंदु सिंह शेखावत से पहले भी कई नेताओं की कांग्रेस में घर वापसी हो चुकी है. हाल ही में पूर्व मंत्री और शिव से विधायक रहे अमीन खान का भी निष्कासन रद्द किया गया था. इसी तरह पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, ओम बिश्नोई और सुनील परिहार की भी पार्टी में वापसी हुई है.

