नीरज हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 2017 से जेल में हैं बंद - SANJEEV SINGH GETS BAIL FROM SC

नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वे 2017 से जेल में बंद हैं.

SANJEEV SINGH GETS BAIL FROM SC
पूर्व विधायक संजीव सिंह (Etv Bharat)
Published : August 8, 2025 at 3:10 PM IST

धनबाद: झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को नीरज हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में संजीव सिंह को जमानत दे दी है. संजीव सिंह पर अपने चचेरे भाई और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. वे वर्ष 2017 से धनबाद जेल में बंद थे. उनके अधिवक्ता मो. जावेद ने इस फैसले की जानकारी दी.

2017 में हुई थी नृशंस हत्या

21 मार्च 2017 को धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना उस समय हुई, जब नीरज सिंह शाम को अपने वाहन से रघुकुल लौट रहे थे. सरायढेला स्टील गेट के पास सुधा डेयरी दुकान के निकट हमलावरों ने उनके वाहन को घेर लिया. वहां मौजूद ब्रेकर के कारण वाहन की गति धीमी होने पर हमलावरों ने तीन तरफ से वाहन पर करीब 100 राउंड गोलियां बरसाईं.

अधिवक्ता का बयान (ईटीवी भारत)

25 गोलियां लगी थीं नीरज को

हमले में नीरज सिंह, जो वाहन की अगली सीट पर बैठे थे, को करीब 25 गोलियां लगीं. उनके निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी के शरीर पर 67 गोलियों के निशान मिले. इस हमले में मुन्ना तिवारी, ड्राइवर घलटू और अशोक यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी.

क्या है मामला?

नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर धनबाद जेल में रखा गया था. इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजीव सिंह को जमानत दी है. यह फैसला धनबाद के चर्चित हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है.

