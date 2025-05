ETV Bharat / state

'पार्टी में है सुपारी किलर, मेरे खिलाफ हो रही साजिश' कांग्रेस नेता ने दिया सनसनीखेज बयान - CONGRESS OFFICE CONTROVERSY

पूर्व विधायक रणजीत रावत ( फोटो- ETV Bharat )

Published : May 14, 2025 at 4:02 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 4:17 PM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पार्टी के सुपारी किलर की ओर से सुनियोजित साजिश की जा रही है और एक खास नैरेटिव तैयार किया जा रहा है. 'सुपारी किलर' उनके खिलाफ बना रहे माहौल: पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिनों जो घटना हुई, उसके बाद कुछ तथाकथित पार्टी के ही कुछ लोग 'सुपारी किलर' मिलकर उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं. जो लोग खुद अवैध शराब, जुआ, सट्टा और वसूली में लिप्त है, वो आज मेरे खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं. पूर्व विधायक रणजीत रावत का बयान (वीडियो- ETV Bharat) रणजीत रावत ने किसी गैंग और व्यक्ति विशेष का नाम लेकर आरोप लगाया कि वो रामनगर का माहौल बिगाड़ रहे हैं. उनका कहना है कि गैंग से जुड़कर ये लोग न सिर्फ अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं. बल्कि, कालाढूंगी कांड के मुख्य जनक भी हैं. रामनगर के कई घरों की चिराग बुझाने वाले लोग हैं. अब ये राजनीतिक संरक्षण पाकर व्यापारियों और आम जनता में भय फैलाने का काम कर रहे हैं.

