श्रीडूंगरगढ़ के पूर्व विधायक किशनाराम नाई का निधन, किसान नेता कुंभाराम आर्य को हराकर आए थे चर्चा में - KISHANARAM NAI PASSED AWAY

किशनाराम नाई, पूर्व विधायक श्रीडूंगरगढ़ ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: श्रीडूंगरगढ़ के पूर्व विधायक एवं नगर पालिका अध्यक्ष रहे किशनाराम नाई का सोमवार देर रात निधन हो गया. वे 93 साल के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे. भाजपा के किशनाराम तीन बार डूंगरगढ़ के विधायक रहे. किशनाराम पहली बार किसान नेता कुंभाराम को हराकर विधायक बनकर चर्चा में आए थे. वे एक भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर डूंगरगढ़ से निर्दलीय भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे. पौत्र नीतिन ने बताया कि किशनाराम कुछ अर्से से बीमार थे. भाजपा में किशनाराम नाई को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का नजदीकी माना जाता था. बीकानेर जिले में धरातल से जुड़े नेता के तौर पर किशनाराम की पहचान थी. किशनाराम नाई ने 1993 में भैरोंसिंह शेखावत सरकार पर आए राजनीतिक संकट में संकटमोचक की भूमिका निभाई थी. इसके बाद से ही वे पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत के खास माने जाते थे. किशनाराम भाजपा के बीकानेर देहात और चूरू में संगठन के जिलाध्यक्ष भी रहे थे.

