चरित्र पर सवाल उठाने वाले नेताओं का हो नार्को टेस्ट, हकीकत आएगी सामने: पूर्व विधायक मेवाराम जैन
कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा कि उनको मिली धमकियों की वजह से उन्होंने अपना रूट बदला.
Published : September 27, 2025 at 5:30 PM IST
बाड़मेर: कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक मेवाराम जैन शनिवार को जयपुर से बाड़मेर पहुंचे. इस दौरान पूर्व विधायक ने सभा को संबोधित करते हुए पार्टी आलाकमान, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले नेताओं और उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, तो हकीकत सामने आ जाएगी.
चरित्र पर सवाल उठाने वाले नेताओं का हो नार्को टेस्ट: पूर्व विधायक जैन ने कहा कि उनके चरित्र को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. ऐसे में मेरे सहित अन्य नेताओं के नार्को टेस्ट करवाए जाएं, तो हकीकत सामने आ जाएगी कि कौन चरित्रहीन है और कौन चरित्रवान है? कोर्ट के फैसले के बाद इस प्रकार की बातें हो रही हैं. जैन ने बताया कि उन्हें पार्टी में शामिल किए जाने के बाद से लगातार अलग-अलग नंबरों से फोन पर टॉर्चर किया जा रहा है. नए-नए नम्बरों से मिनट-मिनट में फोन आ रहे हैं और किस-किस तरह की बातें रहे हैं, उन पर जाना नहीं चाहता हूं.
रास्ता बदलते हुए जयपुर से आए बाड़मेर: पूर्व विधायक ने कहा कि बाड़मेर से उनके समर्थक जयपुर सामने आना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए उन्हें वहां आने से रोका. उन्होंने कहा कि विरोधी चाहते थे कि किसी न किसी तरह का विवाद हो ताकि कांग्रेस के अंदर स्थिति खराब हो. जैन ने कहा कि उनके पास ऐसी सूचनाएं हैं कि जयपुर से बाड़मेर आते समय झगड़ा हो सकता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जयपुर से यहां तक रास्ता बदल-बदल कर पहुंचे हैं. सफर के दौरान बार-बार नए-नए नंबरों से फोन आ रहे थे, वे लोकेशन पूछ रहे थे. लेकिन उन्होंने सही जगह नहीं बताई. उन्होंने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते, तो आज कोई ना कोई बड़ी घटना जरूर होती, जिससे माहौल खराब हो.
बड़े नेताओं के इशारे पर लगे पोस्टर: जैन ने कहा कि बाड़मेर, बालोतरा, बायतु, जोधपुर और जयपुर में इस तरह के पोस्टर बैनर लगे हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है. जैन ने इस मामले में शक जाहिर करते हुए कहा कि यह छोटे लोगों की नहीं, बल्कि पार्टी के बड़े नेताओं के इशारे के बिना ऐसा होना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी के हाईकमान के फैसले का स्वागत करना चाहिए. इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए. बल्कि हम सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए.
अंतिम सांस तक रहूंगा कांग्रेस में: निष्कासन रद्द होने के बाद से कई तरह की बातें सामने आने पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार पिछले 40 सालों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि वे अपनी अंतिम सांस तक कांग्रेस में ही रहेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप वे लगा रहे हैं, उन पर कोर्ट में निर्दोष साबित हो गया हूं. पार्टी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ किसी का प्रचार नहीं किया.
आपसी मतभेद से यहां कांग्रेस कमजोर: उन्होंने बताया कि पार्टी में वापस शामिल होने के लिए अनुशासन समिति के समक्ष आवेदन किया था. जिस पर सर्वसम्मति से उन्होंने निर्णय लिया. किसी तरह का विरोधाभास नहीं था. उन्होंने कहा इसके बाद क्या ओर क्यों हुआ? इस बारे में जानकारी नहीं है. क्योंकि उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई है. मेवाराम जैन ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आठ में से एक सीट ही क्यों आई है? इस बात का पता लगाया जाए, तो हकीकत सामने आ जाएगी. जनता तो कांग्रेस को वापस लाना चाह रही थी लेकिन हमारे आपसी मतभेद से ही यहां पर कमजोर हुई. उन्होंने टिकट को लेकर कहा कि जनता चाहेगी, तो टिकट मिल जायेगी और नहीं मिली तो भी जनता से साथ रहूंगा.