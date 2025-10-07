ETV Bharat / state

ज्ञानदेव आहूजा बोले- नौसिखिया लोग पार्टी से क्या निकालेंगे, मैं भाजपा का हूं और रहूंगा

पूर्व विधायक आहूजा का बड़ा बयान, कहा- मदन राठौड़ एवं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के दुष्प्रचार की वजह से मुझे पार्टी से बाहर निकाला था.

Former MLA Gyandev Ahuja
पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read
धौलपुर: जिले के दौरे पर पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पार्टी से निकाले जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर एवं मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है. दोनों नेताओं को नौसिखिया बताते हुए खुद को भाजपा और संघ का बताया है. गंगाजल छिड़कने की घटना को लेकर सोनिया गांधी पर भी जुबानी हमला बोला.

आहूजा ने कहा- मैं भाजपा का हूं और रहूंगा. नौसिखिया लोग पार्टी से मुझे क्या निकालेंगे. संघ के लिए मैंने खून-पसीना दिया है. आहूजा ने कहा मैं भाजपा का हूं और आगे भी रहूंगा. उन्होंने कहा मेरे ऊपर आरोप लगे कि मैं दलितों के खिलाफ बोला हूं. मेरे एरिया में सभी जातियों के लोग रहते हैं. सभी मुझे वोट देते हैं. उन्होंने कहा कि एससी के लोग चुनाव जिताते हैं, उनके खिलाफ कैसे बोल सकता हूं. आहूजा ने कहा मैं सोनिया गांधी के खिलाफ बोला हूं. सोनिया गांधी तानाशाह की पुत्रवधू हैं.

ज्ञानदेव आहूजा का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Dholpur)

पढे़ं : जूली बोले, 'मोदी चालीसा पढ़ने की बजाय 15 दिन बच्चों की सेवा में लगाते, तो मासूमों की जान बच सकती थी'

सोनिया गांधी भगवान राम को नहीं मानती हैं. राम सेतु पर भी सोनिया गांधी ने सवालिया निशान खड़े किए हैं. आहूजा ने कहा कि सोनिया गांधी ने श्री राम के अयोध्या के जन्म पर भी सवालिया निशान लगाए हैं. उन्होंने कहा- मंदिर में गंगाजल इसलिए छिड़का गया कि कांग्रेस और भाजपा के नेता आ रहे हैं. जिसमें भाजपा के मंत्री भूपेंद्र यादव एवं संजय शर्मा व कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह एवं टीकाराम जूली आने वाले थे, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह चतुर और चालाक, इसलिए नहीं आए थे. लेकिन टीकाराम जूली आ गए और एक नाटक खड़ा कर दिया.

ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि अहमदाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी इस मसले पर आरोप लगाए थे. आहूजा ने कहा कि कांग्रेस के दुष्प्रचार की वजह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री और लखावत ने पार्टी से बाहर कर दिया.

