चुनाव से पहले जदयू में घर वापसी, गोपाल अग्रवाल ने सीमांचल फतह का किया दावा - GOPAL AGARWAL

विधानसभा चुनाव से पहले जदयू में पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल की घर वापसी हुई है. सीमांचल में जदयू को जीत का भरोसा जताया. पढ़ें खबर

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ  पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल
जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ  पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 7:06 PM IST

पटना: बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल तेज हो गया है. हाल ही में कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, वहीं जदयू और राजद में भी कई नेता दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं. इसी क्रम में आज जदयू में एक बार फिर मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए.

पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल ने की जदयू में वापसी: जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल ने कहा कि 10 वर्षों बाद उन्होंने अपने राजनीतिक घर जदयू में वापसी की है. वे पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और सीमांचल की सभी 24 सीटें जीतने का संकल्प लिया है.

पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जदयू में शामिल (ETV Bharat)

"गोपाल अग्रवाल ने सही समय पर बड़ा फैसला लिया है और वे पार्टी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करेंगे. 2025 विधानसभा चुनाव में जदयू की एकतरफा जीत होगी." -उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष जदयू

सीमांचल में मिलेगी मजबूती: उमेश कुशवाहा ने बताया कि गोपाल अग्रवाल 2005 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे और बाद में जदयू में शामिल हो गए. 2010 में भी उन्हें जदयू से टिकट मिला था, लेकिन वह कुछ वोटों से हार गए थे. उनकी वापसी से सीमांचल क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

लालू के ट्वीट पर उमेश कुशवाहा का कटाक्ष: लालू यादव के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि अस्पताल और जेल जाते रहने से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उन्होंने कहा कि लालू का राजनीतिक पिंडदान 2005 में ही खत्म हो चुका है और हमारे नेताओं पर इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता.

पीएम मोदी के बिहार दौरे पर विपक्षी सवालों का जवाब: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर विपक्ष के सवालों पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि पीएम मोदी हर बार बिहार के लिए कई बड़े उपहार लेकर आते हैं और इस बार भी उन्होंने बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है.

