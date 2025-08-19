जोधपुर: ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने क्षेत्र में कार्यरत सरकारी अधिकारियों को खुलेआम चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि आज जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में बंदरबांट कर रहे हैं, वे ये न सोचें कि हमारा राज आने पर ट्रांसफर लेकर बच निकलेंगे. जांच और कार्रवाई उन पर जरूर की जाएगी. सस्पेंड करवाएंगे. इससे पहले दिव्या जसनाथ बड़ी पंचायत के जगदम्बा नगर पहुंची, जहां ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं.

पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा कि कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या सरकारी अधिकारी, बदले की राजनीति से उठाया कदम याद रखिएगा, राज हमारा आने वाला है. सूद समेत वापस चुकाएंगे. आज आप रास्ता दिला रहे हैं, हम फिर इन्क्वायरी करेंगे कि रास्ता है या नहीं. आज जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में बंदरबांट कर रहे हैं, वे यह नहीं सोचें कि राज बदलने के बाद ट्रांसफर करवा कहीं चले जाएंगे. उनकी हम इन्क्वायरी करा सस्पेंड कराएंगे. दो दिन के ओसियां दौरे पर आईं दिव्या ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में प्रशासन ने गोपसरिया सरपंच चंपाराम मेघवाल का आशियाना तोड़ दिया और फसल उजाड़ दी. आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक के दबाव में किया यह अमानवीय कृत्य सत्ता की संवेदनहीनता का सबसे भयावह चेहरा है.

पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा.

धरने में शामिल: दिव्या ने जगदम्बा नगर में धरने में ग्रामीणों को संबोधित किया. विधायक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में यहां उच्च जलाशय गांव के केंद्र में मंजूर कराया था ताकि आमजन को पेयजल सुविधा मिल सके, लेकिन सत्ता के अहंकार और बदले की राजनीति में स्थानीय विधायक ने दबाव डाल जलाशय की जगह बदलवा दी. इसी तरह से पंचायत भवाद, बावड़ी पहुंची और वहां धरने पर बैठे पीड़ितों से मिली. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में जमीन और पट्टों के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ. बता दें कि ओसियां से गत विधानसभा चुनाव में भाजपा के भैराराम सियोल ने दिव्या को हराया था. वर्ष 2018 में दिव्या ने सियोल को हराया था. दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं.