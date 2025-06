ETV Bharat / state

पूर्व विधायक धर्मसिंह छौक्कर ने ED को दी चुनौती, HC में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को बताया अवैध, ईडी को नोटिस जारी - DHARAM SINGH CHOKKAR CHALLENGED ED

Published : June 17, 2025

पंचकूला: हरियाणा में पानीपत के समालखा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर ने ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने और उनपर मामला दर्ज करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. छौक्कर की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दायर करने का आदेश दिया है. दायर याचिका में छौक्कर ने ईडी पर पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी: समालखा के पूर्व विधायक एवं आरोपी धर्म सिंह छौक्कर पर गुरुग्राम में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है. इस मामले में ईडी को छौक्कर की लंबे समय से तलाश थी. हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें नोटिस जारी किया गया था. लेकिन छौक्कर हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए. इस मामले में छौक्कर के दो बेटे भी आरोपी हैं. दिल्ली के होटल से गिरफ्तार किया: इस मामले में ईडी की टीम ने पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया था. इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व विधायक धर्म सिंह जमीन पर गिरते दिखाई दे रहे हैं. यहां तक कि उनके कपड़े भी फटे हुए दिखाई दिए हैं.

