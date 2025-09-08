ETV Bharat / state

31 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में पूर्व विधायक और भाजपा नेता दोषी करार, 11 सितंबर को होगा फैसला

छोटे सिंह चौहान ने 2007 से 2012 तक बसपा से कालपी के विधायक रहे. बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए.

पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को दोषी करार.
पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को दोषी करार. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 11:50 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 12:03 AM IST

2 Min Read
जालौन : 31 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है. अपर सत्र न्यायालय/ईसी एक्ट कोर्ट ने सोमवार को पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा नेता छोटे सिंह चौहान को दोषी करार देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अदालत ने उनकी हाजिरी माफी की अर्जी खारिज कर दी. अब इस मामले में सजा का ऐलान 11 सितंबर को होगा.

यह मामला 30 मई 1994 का है. चुर्खी थाना क्षेत्र के विनौरा वैद गांव निवासी रामकुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही कुछ लोग हथियारों से लैस होकर उनके घर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इसमें उनके भाई राजकुमार उर्फ राजा भैया और जगदीश शरण की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य घायल हुआ था.

वारदात के बाद पुलिस ने छोटे सिंह चौहान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. इसके बावजूद छोटे सिंह चौहान ने राजनीति में एंट्री की और 2007 से 2012 तक बसपा से कालपी के विधायक रहे. बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए.

हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली और राज्यपाल ने केस वापस लेने का आदेश भी दिया. लेकिन वादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से राज्यपाल का आदेश निरस्त कर सुनवाई फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाल ही में उरई में सुनवाई शुरू हुई. सोमवार को न्यायाधीश भारतेंदु ने छोटे सिंह चौहान को दोषी करार दिया और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. अब अदालत 11 सितंबर को सजा सुनाएगी.

Last Updated : September 9, 2025 at 12:03 AM IST

