धनबादः बीसीसीएल के पाथरडीह कोल वाशरी स्थित मिवान स्टील लिमिटेड (मोनेट) वाशरी परिसर में आत्मदाह कर अपनी जान गंवाने वाले रैयत शिव शंकर उर्फ जादू महतो के परिवार से बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने मुलाकात की. अंबा प्रसाद ने जादू महतो के घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की. अंबा प्रसाद के पहुंचने पर परिजन उनसे लिपटकर चीत्कार के साथ रोने लगे.

मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने कहा कि जादू महतो की जमीन पर खड़े होकर हम संकल्प लेते हैं कि झारखंड में अब दूसरा जादू महतो नहीं बनने देंगे. अव्यवस्था और अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी, हर पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे प्रकरण में दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए. इसके लिए झारखंड डीजीपी और धनबाद के एसएसपी से भी बात करेंगी.

बता दें कि 2012 में धनबाद उपायुक्त और तत्कालीन टूंडी विधायक मथुरा महतो की मौजूदगी में मोनेट वाशरी (मिवान स्टील लिमिटेड) और जादू महतो के बीच 5 एकड़ 71 डिसमिल जमीन का एग्रीमेंट हुआ था. आरोप है कि 13 साल बीत जाने के बावजूद समझौते की शर्तें पूरी नहीं की गईं. जिससे परेशान होकर 28 अगस्त को जादू महतो ने आत्मदाह किया और गंभीर हालत में उन्हें बोकारो के बीजीएच में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

परिजनोें से बात करतीं पूर्व विधायक (ETV Bharat)

जादू महतो ने निधन से वीडियो जारी कर अपनी मौत का जिम्मेदार मोनेट वाशरी के एचआर संजय कुमार, बीसीसीएल के पीओ विपिन कुमार और स्थानीय नेता सबुर गोराई को ठहराया था. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने वाशरी गेट पर शव रखकर लगातार तीन दिन तक प्रदर्शन किया. बुधवार को डुमरी विधायक जयराम महतो ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की बीसीसीएल प्रबंधन से बात कर नियोजन पर सहमति बनवाई. जिसके बाद शव को उठाया गया.

इसे भी पढ़ें- धनबाद में BCCL प्रबंधन के रवैये से परेशान रैयत ने किया आत्मदाह, शव के साथ परिजन दे रहे धरना

इसे भी पढ़ें- धनबाद में खेती योग्य जमीन पर खड़ा कर दिया विशालकाय पहाड़, लोदना एरिया में अवैध ओबी डंपिंग के खिलाफ रैयतों का आंदोलन

इसे भी पढ़ें- रैयत की जमीन पर बना दी तालाब, फिर कोर्ट ने दिया ये आदेश!