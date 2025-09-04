ETV Bharat / state

आत्मदाह करने वाले रैयत के परिजनों से मिलीं पूर्व विधायक, कहा- अब नहीं होगा दूसरा जादू महतो कांड - LAND DISPUTE

धनबाद में आत्मदाह करने वाले रैयत के परिजनों से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने मुलाकात की.

Former MLA Amba Prasad met family members of rayat who committed self immolation in Dhanbad
पीड़ित परिवार से मिलीं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद (Etv Bharat)
Published : September 4, 2025 at 11:25 PM IST

2 Min Read

धनबादः बीसीसीएल के पाथरडीह कोल वाशरी स्थित मिवान स्टील लिमिटेड (मोनेट) वाशरी परिसर में आत्मदाह कर अपनी जान गंवाने वाले रैयत शिव शंकर उर्फ जादू महतो के परिवार से बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने मुलाकात की. अंबा प्रसाद ने जादू महतो के घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की. अंबा प्रसाद के पहुंचने पर परिजन उनसे लिपटकर चीत्कार के साथ रोने लगे.

मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने कहा कि जादू महतो की जमीन पर खड़े होकर हम संकल्प लेते हैं कि झारखंड में अब दूसरा जादू महतो नहीं बनने देंगे. अव्यवस्था और अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी, हर पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे प्रकरण में दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए. इसके लिए झारखंड डीजीपी और धनबाद के एसएसपी से भी बात करेंगी.

बता दें कि 2012 में धनबाद उपायुक्त और तत्कालीन टूंडी विधायक मथुरा महतो की मौजूदगी में मोनेट वाशरी (मिवान स्टील लिमिटेड) और जादू महतो के बीच 5 एकड़ 71 डिसमिल जमीन का एग्रीमेंट हुआ था. आरोप है कि 13 साल बीत जाने के बावजूद समझौते की शर्तें पूरी नहीं की गईं. जिससे परेशान होकर 28 अगस्त को जादू महतो ने आत्मदाह किया और गंभीर हालत में उन्हें बोकारो के बीजीएच में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

Former MLA Amba Prasad met family members of rayat who committed self immolation in Dhanbad
परिजनोें से बात करतीं पूर्व विधायक (ETV Bharat)

जादू महतो ने निधन से वीडियो जारी कर अपनी मौत का जिम्मेदार मोनेट वाशरी के एचआर संजय कुमार, बीसीसीएल के पीओ विपिन कुमार और स्थानीय नेता सबुर गोराई को ठहराया था. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने वाशरी गेट पर शव रखकर लगातार तीन दिन तक प्रदर्शन किया. बुधवार को डुमरी विधायक जयराम महतो ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की बीसीसीएल प्रबंधन से बात कर नियोजन पर सहमति बनवाई. जिसके बाद शव को उठाया गया.

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

