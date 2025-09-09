ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री परसादी का आरोप: लालसोट में भ्रष्टाचार की रेट फिक्स, बजरी डंपर से जमीन पैमाइश तक वसूली

दौसा : पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीना ने स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. लालसोट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में पूर्व मंत्री परसादी ने कहा कि लालसोट में भ्रष्टाचार चरम पर है. अधिकारियों ने काम के लिए खुलेआम रेट तय कर रखी है. उन्होंने भ्रष्टाचार की पूरी ‘रेट लिस्ट’ सुना डाली. मीना ने कहा कि बजरी के डंपर के दस हजार रुपए, एक बीघा जमीन की पैमाइश के एक लाख रुपए और 90ए के पांच लाख रुपए की दर तय हैं.

पिछले कांग्रेस शासन में चिकित्सा महकमा संभाल चुके परसादी लाल मीना ने कहा कि 'जब मैं मंत्री था, तब किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया. आज हालात यह हैं कि अधिकारी खुद भ्रष्टाचार की ‘रेट लिस्ट’ बनाकर बैठे हैं'. उन्होंने कहा कि जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा. भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी. मीना ने दावा किया कि लालसोट क्षेत्र में विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं. जिम्मेदार अधिकारी और नेता जनता की गाढ़ी कमाई चट कर रहे हैं.