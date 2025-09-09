ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री परसादी का आरोप: लालसोट में भ्रष्टाचार की रेट फिक्स, बजरी डंपर से जमीन पैमाइश तक वसूली

पूर्व मंत्री परसादी ने लालसोट विधायक और प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. कहा-यहां हर काम की रेट तय.

Prasadi Lal Meena, former health minister
परसादी लाल मीना, पूर्व चिकित्सा मंत्री (ETV Bharat Dausa)
दौसा : पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीना ने स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. लालसोट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में पूर्व मंत्री परसादी ने कहा कि लालसोट में भ्रष्टाचार चरम पर है. अधिकारियों ने काम के लिए खुलेआम रेट तय कर रखी है. उन्होंने भ्रष्टाचार की पूरी ‘रेट लिस्ट’ सुना डाली. मीना ने कहा कि बजरी के डंपर के दस हजार रुपए, एक बीघा जमीन की पैमाइश के एक लाख रुपए और 90ए के पांच लाख रुपए की दर तय हैं.

पिछले कांग्रेस शासन में चिकित्सा महकमा संभाल चुके परसादी लाल मीना ने कहा कि 'जब मैं मंत्री था, तब किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया. आज हालात यह हैं कि अधिकारी खुद भ्रष्टाचार की ‘रेट लिस्ट’ बनाकर बैठे हैं'. उन्होंने कहा कि जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा. भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी. मीना ने दावा किया कि लालसोट क्षेत्र में विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं. जिम्मेदार अधिकारी और नेता जनता की गाढ़ी कमाई चट कर रहे हैं.

पूर्व मंत्री परसादी बोले... (ETV Bharat Dausa)

विधायक पर गंभीर आरोप: ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में मीना के आरोपों ने माहौल गर्मा दिया. उन्होंने विधायक रामविलास मीना पर परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने पिछले दिनों वकीलों और तहसीलदार के बीच विवाद पर भी सवाल खड़े किए. पूर्व मंत्री ने कहा कि भ्रष्ट तहसीलदार को हटाने के लिए वकीलों को प्रदर्शन करना पड़ा, जबकि तहसीलदार कलेक्टर के एक फोन पर एपीओ हो जाते हैं. वहीं, लगाए गए आरोपों के संबंध में विधायक रामविलास मीना से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.

