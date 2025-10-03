पर्ची के सीएम राजस्थान में भजन कर रहे और घूम रहे, उन्हें जनता का दुख नहीं पता : ममता भूपेश
पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने मुख्यमंत्री और सरकार में मंत्रियों पर जमकर हमला बोला है.
Published : October 3, 2025 at 3:51 PM IST
अजमेर: पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश बैरवा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पर्ची से निकले सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश की जनता का मर्म नहीं जानते. वह सिर्फ घूमने फिरने में रहते हैं. यही हाल उनके मंत्रियों का भी है. उनसे उनका विभाग भी नहीं संभल रहा है. ममता भूपेश शुक्रवार को अजमेर में थी. यहां उन्होंने कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के संभाग स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली. बैठक में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया.
पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार को 2 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगाने के अलावा भजनलाल सरकार ने कुछ नहीं किया. प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को राज्य सरकार संभाल नहीं पा रही है. उन्होंने कहा कि अपराध रुकते नहीं हैं, चाहे कोई भी सरकार हो. अपराध पर नियंत्रण करने के लिए त्वरित कार्रवाई भी होना आवश्यक है, जो नहीं हो रही है. इस कारण प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं. राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो चुका है. अपराधियों में कानून और पुलिस का कोई भय नहीं है. अपराधी भय मुक्त हो चुके हैं.
पढ़ें. कोटा से सीएम भजनलाल शर्मा का संदेश: अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
उन्होंने आरोप लगाया कि अपराध पर अंकुश लगाने में सीएम भजनलाल शर्मा फेल हैं. सीएम शर्मा केवल राजस्थान में 'भजन' कर रहे हैं और घूम रहे हैं. पर्ची से निकले सीएम भजनलाल शर्मा को राजस्थान की जनता का मर्म और दुख नहीं पता है. पर्ची से अचानक सीएम बने भजनलाल शर्मा की खुशी का पीरियड भी अब समाप्त हो चुका है. उन्हें 2 साल मुख्यमंत्री बने हो गए हैं. उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए. वह प्रदेश की 7 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, वे बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं. प्रदेश में मेडिकल सुविधा चरमा रही है. महिला अपराध बढ़ रहे हैंं.
मंत्रियों से नहीं संभाल रहे विभाग : उन्होंने कहा कि विगत कांग्रेस सरकार में सहकार के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुए हैं. हकीकत तो यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्री अपना विभाग तक ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं. मंत्री केवल अर्नगल बयान बाजी कर रहे हैं. 1 वर्ष और निकालने के बाद 2 साल बचेंगे. जनता वैसे ही प्रदेश की सरकार को नकार देगी और फिर से कांग्रेस की सत्ता आएगी.
पढ़ें. सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर हमला: 'सहकारिता को बनाया था भ्रष्टाचार का अड्डा, बहुत से रावण हैं, इन्हें खत्म करना है
अनुसूचित जाति के साथ दुर्व्यवहार : उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं. हाल ही में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है. उनके वाहनों को तोड़ा जा रहा है. बीजेपी सरकार अपेक्षित भावना के साथ अनुचित जाति के लोगों को देख रही है, इसलिए संभाग स्तरीय बैठक में चर्चा की जा रही है कि किस तरह से बीजेपी सरकार की विफलताओं के खिलाफ काम करना है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हम सबके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं. न्याय योद्धा के साथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी. आगामी दिनों में होने वाले निकाय और पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस के मेयर और जिला प्रमुख बनेंगे.
देवनानी और भदेल के बीच खींचतान छुपी नहीं: उन्होंने अजमेर में बीजेपी की गुटबाजी को भी इंगित करते हुए निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अजमेर में वासुदेव देवनानी और अनीता भदेल के बीच खींचतान किसी से छुपी नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा भवन में हिडन कैमरे लगाकर काम कर रहे. अजमेर की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और अजमेर की जनता को यह एहसास हो गया है कि देवनानी और भदेल को जीताकर गलत किया.