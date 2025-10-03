ETV Bharat / state

पर्ची के सीएम राजस्थान में भजन कर रहे और घूम रहे, उन्हें जनता का दुख नहीं पता : ममता भूपेश

पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश ( ETV Bharat Ajmer )

Published : October 3, 2025 at 3:51 PM IST

अजमेर: पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश बैरवा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पर्ची से निकले सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश की जनता का मर्म नहीं जानते. वह सिर्फ घूमने फिरने में रहते हैं. यही हाल उनके मंत्रियों का भी है. उनसे उनका विभाग भी नहीं संभल रहा है. ममता भूपेश शुक्रवार को अजमेर में थी. यहां उन्होंने कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के संभाग स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली. बैठक में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया. पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार को 2 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगाने के अलावा भजनलाल सरकार ने कुछ नहीं किया. प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को राज्य सरकार संभाल नहीं पा रही है. उन्होंने कहा कि अपराध रुकते नहीं हैं, चाहे कोई भी सरकार हो. अपराध पर नियंत्रण करने के लिए त्वरित कार्रवाई भी होना आवश्यक है, जो नहीं हो रही है. इस कारण प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं. राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो चुका है. अपराधियों में कानून और पुलिस का कोई भय नहीं है. अपराधी भय मुक्त हो चुके हैं. पढ़ें. कोटा से सीएम भजनलाल शर्मा का संदेश: अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ उन्होंने आरोप लगाया कि अपराध पर अंकुश लगाने में सीएम भजनलाल शर्मा फेल हैं. सीएम शर्मा केवल राजस्थान में 'भजन' कर रहे हैं और घूम रहे हैं. पर्ची से निकले सीएम भजनलाल शर्मा को राजस्थान की जनता का मर्म और दुख नहीं पता है. पर्ची से अचानक सीएम बने भजनलाल शर्मा की खुशी का पीरियड भी अब समाप्त हो चुका है. उन्हें 2 साल मुख्यमंत्री बने हो गए हैं. उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए. वह प्रदेश की 7 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, वे बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं. प्रदेश में मेडिकल सुविधा चरमा रही है. महिला अपराध बढ़ रहे हैंं.