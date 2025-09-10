ETV Bharat / state

बॉडीगार्ड से नहीं किया दुर्व्यवहार, आरोप साबित हुआ तो राजनीति से ले लूंगा संन्यासः केएन त्रिपाठी

पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने बॉडीगार्ड से मारपीट मामले को झूठा बताया है. उन्होंने मामले की जांच की मांग की है.

Former minister KN Tripathi accused of assaulting bodyguard
पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
पलामू: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी पर अपने बॉडीगार्ड से मारपीट करने का आरोप लगा है. पलामू में एससी-एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मामले को लेकर केएन त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने बॉडीगार्ड से दुर्व्यवहार नहीं किया है. उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि उन पर लगे आरोप साबित होते हैं तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे.

दरअसल, कुछ दिनों पहले लातेहार में मंत्री का बॉडीगार्ड के साथ विवाद का मामला निकलकर सामने आया था. पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को थप्पड़ मारा और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है. पूरे मामले में मेदिनीनगर टाउन थाना में बॉडीगार्ड के आवेदन के आधार पर जीरो एफआईआर दर्ज की गई.

मीडिया से बातचीत करते केएन त्रिपाठी (ETV BHARAT)

इस बीच मंगलवार को पूर्व मंत्री ने पलामू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि यह घटना गलत रूप से बताया जा रहा है. उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है. उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं. उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है. पूर्व मंत्री ने कहा कि बॉडीगार्ड खुद छोड़कर चले गए थे. वे सुरक्षा को लेकर सजग नहीं थे. मामले में कुछ वरीय अधिकारी भी संलिप्त हैं. पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है. वरीय पुलिस अधिकारी इसकी जांच करें.

उन्होंने कहा कि राज्य के डीजीपी ने भी उन्हें कॉल पर काफी कुछ बोला है. वे सरकार से मामले में कार्रवाई का आग्रह करते हैं. पूरे मामले में वे मुख्य सचिव, गृह सचिव को भी पत्र लिखा है. वहीं, मनातू नक्सली घटना को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि मामले में हाई लेवल जांच होनी चाहिए. पूर्व मंत्री ने मंगलवार को दोनों शहीद के परिजनों से मुलाकात भी की.

