मुश्किल में पूर्व मंत्री! केएन त्रिपाठी पर मारपीट का आरोप, आवेदन की तैयारी - FORMER MINISTER ACCUSED OF FIGHT

पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी पर मारपीट करने का आरोप लगा है.

Former minister KN Tripathi accused of assaulting bodyguard in Latehar
कांग्रेस नेता कृष्णानंद त्रिपाठी (Etv Bharat)
Published : September 2, 2025 at 8:28 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 8:42 PM IST

पलामू/लातेहारः झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी पर अपने बॉडीगार्ड के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. पूर्व मंत्री पर जातिगत सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का भी आरोप है.

इस पूरे मामले में पीड़ित बॉडीगार्ड के द्वारा लातेहार थाना में एफआईआर के लिए आवेदन देने की तैयारी की जा रही है. इस मामले पर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने सफाई देते हुए कहा है कि बॉडीगार्ड उनके साथ नहीं रहना चाहते थे जाम में फंसने के दौरान उन्होंने जवानों को सिर्फ डांटा है.

जानकारी देते पलामू पुलिस मेंस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री (ETV Bharat)

दरअसल, पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता कृष्णानंद त्रिपाठी मंगलवार को पलामू से रांची जा रहे थे. इसी क्रम में लातेहार जिला मुख्यालय के जुबली रोड पर जाम थी. जाम को हटाने के लिए पूर्व मंत्री के बॉडीगार्ड वहां से नीचे उतरे थे. केएन त्रिपाठी पर आरोप है कि जाम हटाने के दौरान पूर्व मंत्री ने बॉडीगार्ड से अभद्र व्यवहार करने और थप्पड़ मारने का आरोप लगा है. बॉडीगार्ड को सड़क पर भी छोड़ कर चले जाने की बात कही गई है.

इसको लेकर पलामू पुलिस मेंस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जयप्रकाश पूरी ने कहा कि पूर्व मंत्री ने जवानों पर हाथ चलाया है पहले जाम को हटाने के लिए कहा गया है. बाद में मंत्री उतर कर जवान पर थप्पड़ चलाया है. उपाध्यक्ष की ओर से बताया गया है कि पुलिस मेंस एसोसिएशन के वरीय पदाधिकारी यहां पहुंच रहे हैं. उनके साथ बैठक के बाद ही आवेदन सौंपा जाएगा. वहीं पलामू पुलिस मेंस अध्यक्ष सुशील सिन्हा ने कहा कि जवानों के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करे यह गलत है.

बॉडीगार्ड के द्वारा बताया गया कि जाम को हटाने में थोड़ा विलंब हो रहा था. इसी दौरान मंत्री गाड़ी से उतर गए और उनके नजदीक पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया. जब तक वह कुछ बोल पाता केएन त्रिपाठी ने थप्पड़ मारा. इस दौरान पूर्व मंत्री ने दोनों बॉडीगार्ड को वापस जाने के लिए कहा इसके बाद दोनों जवान लातेहार थाना चले आए.

दोनों जवानों का ब्रेथ एनालाइजर से जांच भी की गयी. जांच में दोनों जवानों को नशे की हालत में नहीं पाये गये. बॉडीगार्ड आवेदन तैयार कर रहे हैं और इस आवेदन को लातेहार थाना में देंगे और इसकी प्रतिलिपि पलामू एसपी एवं लातेहार एसपी को देंगे. इस

मामले में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहा है उन्होंने जवानों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया है ना ही उनके साथ मारपीट की है. जवानों को सिर्फ समझाया गया है और डांटा गया है. बॉडीगार्ड उनके साथ नहीं रहना चाहते थे.

