लखनऊ जेल अस्पताल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला, सिर में तीन टांके लगे, बंदी के पानी नहीं देने पर हुआ था विवाद
जेल प्रशासन का कहना है कि गायत्री प्रजापति के सिर में चोट आई है. जेल अस्पताल में इलाज चल रहा है.
Published : September 30, 2025 at 11:19 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 11:34 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और खनन घोटाले में आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में हमला हुआ है. गायत्री प्रसाद लखनऊ जेल में बंद है. जेल में बंद सफाई का काम करने वाले कैदी से गायत्री प्रजापति की कहासुनी हो गई थी. इसके बाद आरोपी बंदी ने उन पर हमला कर दिया. हमले में गायत्री प्रसाद प्रजापति के सिर में गंभीर चोट आई है. सिर में तीन टांके लगे हैं.
जेल प्रशासन का कहना है कि हमले में गायत्री प्रसाद प्रजापति को चोट चोट आई है. मामले की छानबीन की जा रही है. फिलहाल गायत्री प्रजापति का इलाज जेल अस्पताल में ही चल रहा है.
गैंगरेप मामले में हो चुकी है सजा : सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर खनन घोटाला और गैंगरेप का आरोप है. गैंगरेप मामले में उन्हें सजा हो चुकी है. करीब 25 दिन पहले उन्हें लखनऊ जिला जेल में शिफ्ट किया गया था. स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण जिला जेल अस्पताल में भर्ती थे.
सफाई कर रहे बंदी से मांगा था पानी : जिला जेल के सुपरिटेंडेंट आरके जायसवाल के मुताबिक, बंदी विश्वास मंगलवार शाम को जेल अस्पताल की सफाई कर रहा था. इस दौरान गायत्री प्रजापति ने विश्वास से पीने के लिए पानी मांगा. उसने पानी देने से मना कर दिया.
लोहे की पटरी से किया हमला : इस बात से नाराज होकर गायत्री प्रजापति ने उससे गाली-गलौज शुरू कर दी. इस बात से विश्वास को गुस्सा आ गया. उसने लोहे की पटरी से गायत्री प्रजातपति के सिर पर हमला कर दिया. जेलर ऋतविक प्रियदर्शी ने बताया कि गायत्री के सिर पर तीन टांके लगाए हैं.
कहासुनी के बाद हुई धक्का-मुक्की : डीजी जेल, पीसी मीणा ने बताया, गायत्री प्रजापति जिला कारागार लखनऊ के जेल अस्पताल में भर्ती थे. अस्पताल में सफाई ड्यूटी पर लगे एक बंदी के साथ कहासुनी होने पर धक्का-मुक्की की स्थिति उत्पन्न हुई. इस दौरान सफाई ड्यूटी पर लगे बंदी ने आक्रोशित होकर उन्हें अलमारी के नीचे का स्लाइड करने वाला हिस्सा मार दिया, जिसमें गायत्री प्रजापति को सतही चोट आ गई. आवश्यक उपचार तुरंत किया गया, वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं. वहीं लखनऊ पुलिस को अभी तक कोई शिकायत जेल प्रशासन या गायत्री प्रजापति की ओर से नहीं दी गई है.
