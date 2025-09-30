ETV Bharat / state

लखनऊ जेल अस्पताल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला, सिर में तीन टांके लगे, बंदी के पानी नहीं देने पर हुआ था विवाद

गायत्री प्रजापति पर जेल अस्पताल में हमला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और खनन घोटाले में आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में हमला हुआ है. गायत्री प्रसाद लखनऊ जेल में बंद है. जेल में बंद सफाई का काम करने वाले कैदी से गायत्री प्रजापति की कहासुनी हो गई थी. इसके बाद आरोपी बंदी ने उन पर हमला कर दिया. हमले में गायत्री प्रसाद प्रजापति के सिर में गंभीर चोट आई है. सिर में तीन टांके लगे हैं. जेल प्रशासन का कहना है कि हमले में गायत्री प्रसाद प्रजापति को चोट चोट आई है. मामले की छानबीन की जा रही है. फिलहाल गायत्री प्रजापति का इलाज जेल अस्पताल में ही चल रहा है. गैंगरेप मामले में हो चुकी है सजा : सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर खनन घोटाला और गैंगरेप का आरोप है. गैंगरेप मामले में उन्हें सजा हो चुकी है. करीब 25 दिन पहले उन्हें लखनऊ जिला जेल में शिफ्ट किया गया था. स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण जिला जेल अस्पताल में भर्ती थे. सफाई कर रहे बंदी से मांगा था पानी : जिला जेल के सुपरिटेंडेंट आरके जायसवाल के मुताबिक, बंदी विश्वास मंगलवार शाम को जेल अस्पताल की सफाई कर रहा था. इस दौरान गायत्री प्रजापति ने विश्वास से पीने के लिए पानी मांगा. उसने पानी देने से मना कर दिया.

