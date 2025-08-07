ETV Bharat / state

रांची में गोलीबारी, पूर्व मंत्री के बॉडीगार्ड ने की बार में फायरिंग, भोजपुरी गाना न बजाने पर हुआ था विवाद - FIRING IN BAR

रांची: राजधानी के एक बार में गोलीबारी की घटना घटी है. पूर्व मंत्री के बॉडीगार्ड ने बार में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है. बार में भोजपुरी गाना नहीं बजाए जाने से बॉडीगार्ड नाराज हो गया था और उसने गोली चला दी. यह घटना रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ग्रैविटी बार की है.

दरअसल, पूर्व मंत्री का बॉडीगार्ड राहुल सिंह कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक बार में पहुंचा था. जहां बार में भोजपुरी गाना बजाने को कहा गया, इस पर बार वालों ने मना कर दिया. जिससे बॉडीगार्ड राहुल सिंह नाराज हो गया और उसने अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, उसके पास से लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है, जिससे राहुल ने फायरिंग की थी.

घटना को लेकर रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि आरोपी राहुल सिंह के द्वारा बार संचालक को भोजपुरी गाना बजाने को कहा गया. जब बार में भोजपुरी सॉन्ग नहीं बजाया गया तो आरोपी राहुल सिंह गुस्सा हो गया, उसने बाहर निकलने के दौरान अपनी पिस्टल से फायरिंग कर दी. मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि इससे पहले भी रांची के बार में शराब के नशे में फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं.