भरत सिंह कम खर्चे में बनते थे MLA, रावण के पुतले के साथ करते थे विरोध, निधन पर नेताओं ने जताया शोक

कोटा: पूर्व मंत्री भारत सिंह का 75 साल की उम्र में जयपुर में उपचार के दौरान देहांत हो गया है. जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को मंगलवार को कोटा गुमानपुरा स्थित उनके घर भी लाया गया, जहां पर श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर कोटडी रोड पर ले जाया गया. जहां पर जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें नम आखों से श्रद्धांजलि दी. इसके बाद शरीर को पैतृक गांव कुंदनपुर ले जाया गया है, जहां पर अंतिम संस्कार होगा. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे.

भरत सिंह के बारे में जानकारी देते हुए उनके पूर्व निजी सहायक जगदीश गुप्ता का कहना है कि चुनाव में कोई ज्यादा राशि खर्च नहीं करते थे. बिना लवाजमे के ही चुनाव लड़ लेते थे. उनके चुनाव में कुछ लाख रुपए ही खर्च होते थे. ज्यादा बड़ी सभाएं और बैनर-पोस्टर लगाना भी उन्हें पसंद नहीं था. पूरे जीवन में गांधी विचारधारा को ही उतार कर वे राजनीति करते रहे हैं. जगदीश गुप्ता का कहना है कि भरत सिंह खुद ही उनके कार्यकर्ताओं को फोन पर जुट जाने के लिए कहते थे और वह अपने आप ही काम में जुट जाते थे. कांग्रेस नेता अशोक चांदना का कहना है कि भरत सिंह चुनाव प्रचार के दौरान अपनी कार में ही माइक साथ लेकर चलते थे. छोटे-छोटे गांव में ही नुक्कड़ पर सभाएं कर लेते थे.

भरत सिंह को लेकर किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota)

विरोध का अनूठा तरीका- रावण लेकर पहुंच जाते थे दहन करने : भरत सिंह का विरोध करने का भी तरीका अनूठा था. वह अपने ही पार्टी के नेताओं का कई बार विरोध कर चुके थे. जिनमें मुख्यमंत्री से लेकर छोटे-बड़े नेता शामिल हैं. भरत सिंह धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर विरोध करते थे. जिसमें वे रावण का पुतला साथ लेकर दहन करने चले जाते थे. उनके कई धरना प्रदर्शन और घर के बाहर लगे पोस्टर उनके इस अनूठे तरीके का घोतक रहे हैं. भरत सिंह ने अपने ही गांव के एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति को जिला प्रमुख बनवा दिया, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार का मामला आने पर खुद कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करवाने पर अड़ गए. यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष को भी इस संबंध में पत्र भेज दिया.

गलत काम के लिए कर देते थे इनकार : जगदीश गुप्ता का कहना है कि भरत सिंह गलत काम के लिए साफ तौर पर ही कार्यकर्ता को मना कर देते थे. उन्होंने कहा कि एक बार सांगोद के कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता के दामाद का ट्रैक्टर वन विभाग ने जब्त कर लिया गया. यह साल 2022 का मामला था. भरत सिंह विधायक थे तो दामाद उनके पास आ गया. उसने वन विभाग के ट्रैक्टर पकड़ने की बात कही. इस पर भरत सिंह ने साफ फटकार लगाते हुए कह दिया कि मैं गलत का साथ नहीं देता. मैंने ही कार्रवाई के लिए कहा है, अब मैं कैसे मना करूंगा. भरत सिंह की राजनीतिक जीवन में कई नेताओं से खटपट चलती रही है.