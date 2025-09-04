ETV Bharat / state

जब से इरफान अंसारी मंत्री बने हैं, तब से स्वास्थ्य विभाग हुआ अस्वस्थ: भानु प्रताप शाही - FORMER MINISTER BHANU PRATAP SHAHI

पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला है. उनके बयान पर पलटवार किया है.

Bhanu Pratap Shahi Targeted Irfan
पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2025 at 4:54 PM IST

रांची: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बयान पर पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत के क्रम में भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि रिनपास में चल रहे कार्यक्रम के दौरान इरफान अंसारी को वहीं छोड़ दिया जाए, ताकि उनका समुचित इलाज वहां हो सके.

इरफान के मंत्री बनते ही स्वास्थ्य विभाग हुआ अस्वस्थः भानु प्रताप

भानु प्रताप शाही ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से स्वास्थ्य विभाग अस्वस्थ हो गया है. इरफान अंसारी अपने विभाग में कम और दूसरे विभागों में ज्यादा ताक-झांक करते हैं. जिस वजह से स्वास्थ्य विभाग बीमार हो चुका है. उन्होंने कहा कि आज एम्बुलेंस मरीजों को नहीं मिल रही है. खटिया पर लोग आ रहे हैं और इरफान अंसारी बिहार में राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं.

बयान देते पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रिम्स 2 के निर्माण को लेकर कही ये बात

उन्होंने कहा कि रिम्स की कैसी स्थिति है वह सब के सामने है. वह रिम्स को नहीं सुधार रहे हैं और रिम्स टू बनाने की बात कर रहे हैं. मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं हैं, इसकी चिंता इरफान अंसारी को नहीं है. जनता इरफान अंसारी के कार्यकलाप और काम को देख रही है और इसलिए जनता उन्हें हास्य कलाकार के रूप में देखने लगी है, ना कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में. पूर्व मंत्री ने कहा कि जब कोई तनाव में आता है तो इरफान अंसारी का वीडियो खोलकर देख लेता है तो वह सामान्य हो जाता है.

इरफान को कांग्रेसी ही धक्का देकर निकालेंगे-भानु प्रताप शाही

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के द्वारा भानु प्रताप शाही को उत्तर प्रदेश भेजे जाने के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे परिवार के बारे में उनको पता नहीं है. मुगलों से लड़ाई लड़ने वाला हमारा परिवार है. भानु प्रताप शाही ने कहा कि जितना पुराना हमारा परिवार है, उतनी ही पुरानी हमारी राजनीति भी है. उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जब फुरकान चाचा को लूंगी पहनना भी नहीं आता था, तब हमारे पिताजी बिहार विधानसभा में विधायक थे और जब इरफान अंसारी गुल्ली-डंडा खेल रहे थे उस समय हम मंत्री थे. इसलिए वो हमसे क्या बात करेंगे.

मंत्री इरफान अंसारी को दी चुनौती

भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी को चुनौती देते हुए कहा कि इरफान अंसारी मुझे कभी और कहीं भी बुला लें हम निपटने के लिए तैयारी हैं. इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए भानु प्रताप शाही ने कहा कि पहले नवादा उससे पहले बांग्लादेश और उससे पहले इरान से आने वाला आदमी झारखंडी को क्या चुनौती देगा. उन्होंने कहा कि जितना दिन मंत्री बने रहना है रह लें. हमको तो लगता है कि कांग्रेसी ही उन्हें धक्का देकर बाहर कर देंगे.

