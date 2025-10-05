कफ सिरप मामले में पूर्व मंत्री की मांग, सीएम और चिकित्सा मंत्री दें इस्तीफा
पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर का कहना है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता एकजुट होते, तो सरकार कांग्रेस की बनती.
Published : October 5, 2025 at 4:52 PM IST
भीलवाड़ा: कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने रविवार को भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारीयो से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि कफ सीरप से बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री को पद छोड़ देना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है. अगर हमारी कांग्रेस के राजनेता विधानसभा चुनाव में एकजुट होते, तो आज कांग्रेस की सरकार होती.
पूर्व मंत्री नागर ने कहा कि कांग्रेस के राज में 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री था. इस सरकार ने उसको खत्म कर दिया. उन्होंने दावा कि मिनिस्टर कह रहे हैं मेडिसिन लेने से बच्चे मर गए. जबकि ड्रग कंट्रोलर कह रहे हैं कि 5 साल से छोटे बच्चों को दवा लेना ही नहीं चाहिए था. उन्होंने कहा कि कफ सिरप बंद था, तो उसे नष्ट करना चाहिए था. राजस्थान की सरकार पूरी तरह फेल हो गई. कफ सिरप के मामले में गंभीर अनियमिता व लापरवाही रही है. कफ सिरप मामले में मुख्यमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए. प्रदेश में नौकरशाही हावी है. सरकार नाम की चीज ही नहीं है.
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में एक युवक को पुलिस के पकड़ने के मामले में नागर ने कहा कि दूदू की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. वे उपमुख्यमंत्री रहते दूदू जिले को नहीं बचा पाए. वर्तमान में चल रहे कैंप में कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं. दूदू का हाल तो यह है कि एक हैडपंप खराब हो जाए, तो 6 महीने तक ठीक नहीं हो पाए. मेवाराम जैन के कांग्रेस में शामिल होने पर नागर ने कहा कि जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं देता है, तब तक वह दोषी नहीं होता है. हमारी पार्टी 100 साल से ज्यादा की है. पार्टी में छोटा-मोटा विवाद चलता रहता है.
उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट हो जाती, तो आज प्रदेश में राज ही हमारा आता. बीजेपी का राज राजस्थान में इसलिए आ गया कि हमारे कांग्रेस पार्टी के राजनेताओं में विवाद था. पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने वर्तमान सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार को ना तो जनता से मतलब है, ना सरकार को प्रशासन से मतलब है. यह पर्ची सरकार है. कांग्रेस के टाइम में जो-जो योजनाएं सेंक्शन हुई थी, उनका सीएम पत्थर लगाते हुए घूम रहे हैं.