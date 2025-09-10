ETV Bharat / state

प्रेम उत्सव 2025: दिल्ली के मंडी हाउस में सजी रंगमंच की दुनिया, कलाकारों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में भरी जान

पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रेम उत्सव का किया उद्घाटन, संबोधन में व्यक्त की रंगमंच की चुनौतियां

PREM UTSAV 2025
प्रेम उत्सव 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2025 at 5:39 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 5:45 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस स्थित एलटीजी सभागार में मशहूर रंगमंच के निर्देशक मुजीब खान द्वारा 'प्रेम उत्सव' की शुरुआत की गई. इसमें मुंशी प्रेमचंद की 22 कहानियों का 22 अलग अलग भाषाओं में, एक ही दिन में, एक ही मंच पर मंचन किया जा रहा है.

प्रेम उत्सव का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया. उन्होंने अपने संबोधन में रंगमंच के कई क्षेत्रों आने वाली चुनौतियों को लेकर चिंता व्यक्त की. साथ ही कई अन्य नए आयामों पर भी अपने विचार रखे.

दिल्ली के मंडी हाउस में सजी रंगमंच की दुनिया (SOURCE: ETV BHARAT)

अश्वनी चौबे ने कहा कि दुनिया भर में कई तरह की के नाटकों का मंचन होते हैं. जिनमें काफी मात्रा में पैसे खर्च होते हैं. जैसे 'ताजमहल के टेंडर'. इस नाटक को करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं. लेकिन मुंशी प्रेमचंद और स्वामि विवेकानंद के लिखे गए नाटकों का कोई स्थान नहीं है. यह एक पीड़ा का विषय है.

प्रेम उत्सव के आयोजन को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि दिल्ली में इस आयोजन के संबद्ध में कई केंद्रीय और राज्य मंत्रियों से बात हुई. लेकिन सभी ने इसको अनदेखा कर दिया, यह एक ऐसी पीड़ा है जो कभी-कभी अपने ही लोग दे जाते हैं. आखिर वह लोग क्या चाहते हैं. यह पता लगाना मुश्किल हैं. वहीं देशभर में रंगमंच के क्षेत्र में मशहूर संस्था नेशनल सोशल सर्विस (NSS) जो अपने विद्यार्थियों को कई तरीके के रंगमंच कार्यक्रमों में भेजा करते थे. लेकिन हाल ही में जब राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह ' दिनकर' स्मृति न्याय के अध्यक्ष नीरज कुमार ने उनके सेक्रेटरी से बात की और वह मुकर गए, तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है.

अश्वनी चौबे आगे बताते हैं कि 35 वर्षों से एक साधक की तरह मुंशी प्रेमचंद की आराधना करने वाले नीरज कुमार जब बीते 19 अगस्त को इस कार्यक्रम के संबद्ध में इस संस्था से मिलें तो उनकी निराशा हाथ लगी. व्यवस्था और आर्थिक संसाधनों की पूर्ति न होने के कारण उनको कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा गया था. इसके बाद यह सूचना देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली. प्रधानमंत्री से मुलाकात कर नीरज कुमार ने अपनी वेदना व्यक्त की. अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है. लेकिन उन्होंने कभी प्रयास करना नहीं छोड़ा.

अंत में अश्वनी कहते हैं कि मरते दम तक नीरज कुमार अपने इस जज्बे को कायम रखे हुए प्रेम चंद के साहित्य को दुनिया के सामने लाते रहेंगे यही कामना है.

Last Updated : September 10, 2025 at 5:45 PM IST

