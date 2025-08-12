ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री अमीन खान का कांग्रेस से निष्कासन रद्द, लोकसभा चुनाव में इसलिए किए गए थे पार्टी से बाहर - CONGRESS LEADER AMIN KHAN

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व मंत्री अमीन खान का निष्कासन रद्द करने के आदेश किए हैं.

Former minister Amin Khan
पूर्व मंत्री अमीन खान (ETV Bharat Jaipur)
Published : August 12, 2025 at 4:13 PM IST

जयपुर: पश्चिमी राजस्थान के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री अमीन खान का कांग्रेस से निष्कासन रद्द कर दिया गया है. पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंगलवार को निष्कासन रद्द करने के आदेश जारी किए है. बाड़मेर-जैसलमेर सहित प्रदेश के कई कांग्रेसी नेताओं ने उनके निष्कासन रद्द किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मारवाड़ क्षेत्र में कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी.

लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था निष्कासित: दरअसल, शिव विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे अमीन खान साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव हार गए थे. उन्होंने अपनी हार का ठीकरा पार्टी के स्थानीय नेताओं पर फोड़ा था. लोकसभा चुनाव के दौरान अमीन खान को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. इसके बाद से ही वे लगातार फिर से कांग्रेस में वापसी करने के प्रयास कर रहे थे. पिछले दिनों उन्होंने इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की थी. साथ ही दिल्ली में भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर अपना निष्कासन रद्द करने की मांग की थी.

हरीश चौधरी और फतेह खान से लंबी अदावत: पूर्व मंत्री अमीन खान की बायतु से विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे फतेह खान से लंबी अदावत रही है, जो जग जाहिर है. कई मौके ऐसे आए जब अमीन खान ने खुलकर हरीश चौधरी और फतेह खान का विरोध किया था. हाल ही में अपने निष्कासन को लेकर अमीन खान ने हरीश चौधरी पर आरोप लगाए थे कि वे उनका निष्कासन रद्द नहीं होने दे रहे हैं.

ये है अदावत की मूल वजह: दरअसल बाड़मेर के जिलाध्यक्ष रहे फतेह खान, हरीश चौधरी के काफी करीबी माने जाते हैं. विधानसभा चुनाव में फतेह खान भी शिव से टिकट मांग रहे थे. टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी से बगावत करते हुए अमीन खान के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ा. जिसके चलते अमीन खान को हार का सामना करना पड़ा और शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी की जीत हुई थी. हार के लिए अमीन खान ने फतेह खान को जिम्मेदार ठहराया था. हालांकि पार्टी ने तब फतेह खान को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था. लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान फतेह खान को फिर से पार्टी में शामिल कर लिया था. इससे नाराज अमीन खान ने पार्टी नेताओं के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की थी.

कई बार विवादों में घिरे अमीन खान: शिव से पांच बार विधायक और एक बार मंत्री रहे अमीन खान का कई बार विवादों में भी घिरे हैं. गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते अमीन खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था. हालांकि बाद में पार्टी हाइकमान से माफी मांगने के बाद उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में लिया गया था. वहीं गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान भी अमीन खान ने अल्पसंख्यक वर्ग को मंत्रिमंडल में कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं देने के आरोप लगाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

AMIN KHAN EXPULSION CANCELLEDअमीन खान का निष्कासन रद्दअमीन खान की कांग्रेस में वापसीWHY AMIN KHAN EXPELLEDCONGRESS LEADER AMIN KHAN

