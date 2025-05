ETV Bharat / state

धमतरी में पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के पति को मारा चाकू, पुलिस ने किया गिरफ्तार - ATTACK ON GIRLFRIEND HUSBAND

हमलावर निकला पत्नी का पूर्व परिचित ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 10, 2025 at 2:41 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 2:55 PM IST 3 Min Read

धमतरी: घर की छत पर छिपे अंजान शख्स ने आधी रात को घर के मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि जिस शख्स पर जानलेवा हमला हुआ आरोपी हमलावर उसकी पत्नी का पूर्व से परिचित रहा है. दिन के वक्त ही आरोपी उसके घर की छत पर जाकर छिप गया था. पुलिस ने बताया कि आरोपी अक्सर महिला से कहा करता था कि वो अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहे. लंबे वक्त से वो महिला को अपने साथ रखने के लिए दबाव बना रहा था. घायल पति का फिलहाल इलाज जारी है. आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है. हमलावर निकला पत्नी का पूर्व परिचित: जख्मी युवक ने थाने में शिकायत देते हुए कहा है कि आरोपी युवक ओडिशा के राउरकेला का रहने वाला है. जख्मी पति का आरोप है कि आरोपी उसकी पत्नी को अक्सर फोन पर परेशान किया करता है. 8 मई की रात को भी वो घर की छत पर छिपा था. जब सभी लोग सो गए तो वो दरवाजा खुलवाकर नीचे पहुंचा और उसकी पत्नी पर दबाव बनाने लगा कि वो उसके साथ चले. पति ने जब आरोपी युवक को समझाने की कोशिश की तो उसने चाकू से उसपर कई वार कर दिए. युवक के हाथ, गले और पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं. पति का कहना है कि उसने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई.

