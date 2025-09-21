किशनगढ़ के पूर्व उप सभापति बोले-जमीन विवाद में कोर्ट से हारे तो धमकियों पर उतरे भू माफिया
किशनगढ़ में भू माफिया ने पूर्व उप सभापति की जमीन हथियाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने असली मालिक के हक में फैसला दिया.
Published : September 21, 2025 at 11:23 AM IST
किशनगढ़ (अजमेर): किशनगढ़ के पूर्व उप सभापति और उद्योगपति प्रदीप चौधरी ने कहा कि परासिया गांव में उनकी कृषि भूमि हथियाने की साजिश नाकाम होने के बाद भू माफिया अब धमकी पर उतारू हो गए और झूठे दावों के जरिए भ्रम फैलाने में लगे हैं. चौधरी ने कहा कि करीब दो दशक में एक दर्जन से अधिक बार विभिन्न न्यायालयों में हारने के बावजूद भू माफिया उनकी खातेदारी जमीन हथियाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वे जमीन बचाने को आखिरी दम तक कानून के जरिए लड़ाई लड़ेंगे. पूर्व उप सभापति ने पूर्व विधायक सुरेश टाक पर इस मामले में गलत बयानी का आरोप लगाया. हालांकि टाक ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है. मेरी टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं थी, मगर किशनगढ़ में मंदिर माफी की जमीनों को लेकर कई भूमाफिया सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर जमीन हथियाने में लगे हैं. गोचर भूमियों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो सरासर गलत है.
पूर्व उपसभापति प्रदीप चौधरी ने मीडिया को बताया कि परासिया में उनकी 91 बीघा भूमि (खसरा नंबर 186) है. भू माफिया इसे हथियाने के लिए लंबे समय से चालबाजी कर रहे हैं. न्यायालय में मामले चले, लेकिन हर बार फैसला हमारे हक में आया. कुछ व्यक्तियों ने खुद को जमीन का मालिक बता दावा करने की कोशिश की. राजस्थान राजस्व अपीलीय प्राधिकरण ने 24 मई 2007 को फैसला चौधरी के पक्ष में सुनाया. उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी चौधरी के पक्ष में फैसला बरकरार रखा. इसके बावजूद फर्जी दावेदारों ने याचिकाएं लगाना नहीं छोड़ा. 16 अगस्त 2023 को सिविल वाद लगाया, जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 किशनगढ़ ने खारिज कर दिया. ये लोग फिर उच्च और सर्वोच्च न्यायालय गए, लेकिन दोनों कोर्ट ने चौधरी को ही जमीन का असली हकदार बताया.
चौधरी ने कहा कि हर तरफ से कोर्ट-कचहरी से हारने के बाद भू-माफिया ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत झूठे दावे करने शुरू कर दिए. धमकियों पर उतारू हो गए. खुद की छवि चमकाने के लिए गलत सूचना का सहारा लिया. अब सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैला चौधरी को गलत ठहराने में लगे हैं. जमीन को मंदिर माफी की बताकर भ्रम फैला रहे हैं. चौधरी ने कहा कि जमीन की 90ए हो चुकी है. न्यायालय व प्रशासन साफ कर चुका है कि विवाद का विषय बनी जमीन मंदिर माफी की नहीं बल्कि चौधरी की व्यक्तिगत खातेदारी की है.
गोदारा गैंग से धमकी: प्रदीप चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उसे लगातार फोन पर धमकियां मिल रही है. इससे पूर्व भी चौधरी के घर पर हमला हो चुका है. प्रदीप चौधरी को गत दिनों धमकी भरा कॉल आया था. इसमें वॉइस मेल पर मैसेज मिला कि रोहित गोदारा के यहां से वीरेंद्र चारण बोल रहा हूं. बदमाशों ने वॉइस मेल में कहा 2 दिन में मान जाना नहीं तो बड़े झटके के लिए तैयार रहना. चौधरी ने गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया. थाना प्रभारी संजय शर्मा ने कहा कि मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है. साइबर समेत पुलिस टीम अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है.