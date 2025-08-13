कवर्धा: कबीरधाम के पूर्व बीजेपी विधायक अशोक साहू को पार्टी आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है. पार्टी ने आज प्रदेश पदाधिकारियों के बनाए जाने की लिस्ट जारी की है उसमें अशोक साहू का भी नाम शामिल है. पार्टी ने पूर्व विधायक अशोक साहू को ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जैसे ही ये खबर मिली वो अशोक साहू को बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए. कार्यकर्ताओं ने अशोक साहू को फूल मालाओं से लाद दिया. अशोक साहू को ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाईयां बांटी.

बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने अशोक साहू: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के निर्देश पर कवर्धा के पूर्व विधायक अशोक साहू को ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है. अशोक साहू का प्रदेश संगठन में नाम आने की खुशी में बीजेपी दफ्तर में भी खुशी मनाई गई. कार्यकर्ताओं ने अशोक साहू को मिठाई खिलाकर बधाई दी. भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र चन्द्रवंशी, पूर्व विधायक मोतीराम चन्द्रवंशी ने अशोक साहू को बधाई देते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में पार्टी और आगे जाएगी.

बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)

मैं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का आभार व्यक्त करता हूं. इन सभी लोगों ने मुझे इस पद के लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, मैं पूरी मेहनत और लगन से पार्टी का विस्तार करुंगा और समाज और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ूंगा: अशोक साहू, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, छत्तीसगढ़

कौन हैं अशोक साहू: ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अशोक साहू पूर्व विधायक रहे हैं. काफी लंबे वक्त से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं. कवर्धा जिले में पार्टी के विस्तार में उनकी अहम भूमिका रही है. कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय नेता हैं. पार्टी आलाकमान ने उनकी क्षमता को परखते हुए उन्हे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

