बिहार के रहने वाले कर्नाटक के पूर्व DGP ओम प्रकाश की हत्या, हैरान कर देगी वजह - KARNATAKA FORMER DGP MURDER

कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 21, 2025 at 7:42 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 8:28 AM IST 4 Min Read

बगहा: कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई. पुलिस को इस हत्या के पीछे किसी करीबी के शामिल होने का शक है. पूर्व डीजीपी का शव रविवार को बेंगलुरु शहर के एचएसआर लेआउट स्थित उनके घर से खून से लथपथ अवस्था में मिला. पुलिस के अनुसार, पूर्व डीजीपी की चाकू से घोंपकर हत्या की गई है, क्योंकि शव पर घाव के निशान मिले हैं. 'मामला आंतरिक हो सकता है': घटना के संबंध में बेंगलुरु के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) विकास कुमार ने बताया कि "रविवार दोपहर करीब 4-4:30 बजे हमें हमारे पूर्व डीजीपी और आईजीपी ओम प्रकाश की मौत की सूचना मिली. उनके बेटे से संपर्क किया गया है और वह घटना के खिलाफ शिकायत दे रहे हैं और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. शुरुआती जांच से पता चलता है कि मामला आंतरिक हो सकता है. "मामला दर्ज होने के बाद विस्तृत जांच की जाएगी. फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. ऐसा लगता है कि किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इतना खून बह गया कि मौत हो गई."- विकास कुमार, एसीपी, बेंगलुरु मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे ओम प्रकाश: बगहा नगर के शास्त्री नगर निवासी पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता की बेंगलुरु में निर्मम हत्या से सनसनी मच गई है. चाकू से गोदकर हत्या करने की खबर से बगहा में आस पड़ोस के लोग हैरत में पड़ गए हैं. बता दें कि शास्त्री नगर निवासी पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता 70 वर्ष के थे और मूलतः गंडक दियारा पार के पिपरासी थाना अंतर्गत परसौनी गांव के रहने वाले थे. 1971 के बाद परिवार कर गया था शिफ्ट: वर्ष 1971 में आई बाढ़ और कटाव के बाद इनका परिवार बगहा में शिफ्ट हो गया था. इनके पिताजी स्वर्गीय शिवपूजन गुप्ता LIC में प्रधान लिपिक थे और बगहा स्थित आवास पर अकेले रहते थे. कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई. तबसे इस आवास पर ताला लटका रहता है.

कोरोनाकाल के पहले आए थे बगहा: हालांकि ओम प्रकाश गुप्ता कोरोनाकाल के पूर्व सपरिवार बगहा आए थे और अपने पिताजी से मिलकर वापस बेंगलुरु चले गए थे. हत्या की खबर से बगहा स्थित उनके आवास के आसपास बसे उनके पड़ोसियों में शोक की लहर है. स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने ''जब मौत की खबर सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ. पिछली बार जब वो आए थे तो मुुलाकात हुई थी.'' गरीब परिवार से आते थे ओम प्रकाश: दरअसल ओम प्रकाश गुप्ता काफी गरीब परिवार से आते थे और काफी संघर्ष से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की. उन्होंने नेतरहाट से उच्च शिक्षा ग्रहण की और 1981 में उनका चयन IPS के तौर पर हुआ. बेतिया में हुई थी शादी: इनकी शादी बेतिया में हुई और शादी के पूर्व ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि ''उनकी मां इस शादी से खुश नहीं थी. उसके बाद इनका परिवार वहीं बेंगलुरु में शिफ्ट कर गया था.'' वर्ष 2015 में उन्हें कर्नाटक का डीजीपी बनाया गया और 2017 में वे रिटायर हो गए. इनके साथ वहां एक पुत्र कार्तिक और पुत्री कृति समेत पत्नी पल्लवी गुप्ता रहती हैं. पूर्व डीजीपी के भाई ने क्या कहा?: मृतक के भाई इंजीनियर प्रकाश गुप्ता दिल्ली में एक निजी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत थे. वह भी रिटायर कर गए हैं. उन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बड़े भैया के हत्या की खबर मिली है. मैं भी काफी हैरत में हूं. ये भी पढ़ें बेतिया में सगे भाई ने अपने भाई की चाकू गोदकर की हत्या, वजह जानकर आप हो जाएंगे हैरान

